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Успехи украинского контрнаступления создали тонны паники и уныния у россиян

Украина успешно контратакует на юге и востоке Украины.

сегодня, 17:30
Автор:

Slava Kot
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Украинская армия удачно использовала передислокацию российской армии на юг страны, чтобы в это время иметь возможность для удачного и резкого контраступления на востоке Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны США (ISW).

Успехи украинского контрнаступления создали тонны паники и уныния у россиян

Успехи украинского контрнаступления создали тонну панику у россиян. Фото с открытых источников

Украинская армия, воспользовавшись хитростью в передвижении войск РФ и 7 сентября, вернула под свое влияние минимум 20 км территорий, оккупированных Российской Федерацией в Харьковской области. Общая же площадь отвоеванной территории оценивается в 400 км квадратных. По данным Генштаба Украины, за 7 сентября украинская армия ликвидировала 650 единиц личного состава российской армии. Это самый большой показатель за последние несколько месяцев.

ISW называет такие действия ВСУ удачными и очень эффективными в локальных направлениях на востоке Украины. В отчете американцы пишут, что действия на востоке Украины не были специально запланированы. ВСУ разумно воспользовались новой информацией о перемещении россиян с востока на юг и оперативно атаковали по точечным позициям российских войск в Харьковской области.

Американская организация также анализирует мнения блоггеров из России, которые выливают в сеть тона паники, уныния и депрессии, и этими действиями признают, что Украина удачно атакует российские позиции. Такие высказывания внутри российского общества оказывают давление на военных РФ, находящихся на поле боя.

Американские аналитики считают, что Украина продолжает удачно атаковать позиции РФ на оккупированных территориях – уничтожают склады техники, логистические узлы и центры командования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о странных заявлениях российского дипломата в ООН.



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Источник: https://www.understandingwar.org/
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