Успехи россиян сильно преувеличены: что происходит на Харьковщине

Россияне очень качественно отрабатывают в информационном пространстве "харьковский кейс", в то время как реальные успехи на поле боя в Харьковской области у них гораздо скромнее, заявил политолог Максим Несвитайлов.

Россия наступает на Харьковщину. Фото из открытых источников

"Россияне очень качественно отрабатывают в информационном поле тему наступления в Харьковской области. Здесь они добились гораздо больших успехов, чем на поле боя. Россияне работают очень эффективно в Twitter и TikTok. Благодаря нейросетям они делают видео с якобы украинскими военными, активно комментирующими наши граждане, не понимая, что это фейки. Враг очень активно работает на внутриукраинскую аудиторию, расшатывая кейс о недостатках оборонных линий. А также очень мощно работает на англоязычную аудиторию, вкладывая в медиаконтент огромные средства", – подчеркнул Максим Несвитайлов.

По словам политолога, Кремль хочет усилить давление на украинские власти и наших западных союзников, возможно, российская армия прибегнет к наступлению на Сумщине, а российские пропагандисты будут активно раскручивать тему "Киев 2.0", чтобы склонить Украину к переговорам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у ВСУ нет достаточного количества тяжелой техники, чтобы обеспечить ею мобилизованных. Как пишет Forbes, дефицит техники настолько ощутим, что недавно сформированная 153 бригада фактически превратилась из механизированной в пехотную. Издание отмечает, что мобилизация может увеличить на 10% численность сухопутных войск, состоящих из 100 бригад.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страны-участники швейцарского саммита мира должны выработать общую позицию по ключевым трем вопросам — ядерной безопасности, безопасности судоходства и возвращению украинских детей и обмена пленными. По словам украинского президента, после того как участники саммита в Швейцарии наработают общие позиции, они проинформируют об этом Россию.