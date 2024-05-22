Успехи россиян сильно преувеличены: что происходит на Харьковщине

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Марьян Ощановский
Россияне очень качественно отрабатывают в информационном пространстве "харьковский кейс", в то время как реальные успехи на поле боя в Харьковской области у них гораздо скромнее, заявил политолог Максим Несвитайлов.
Россия наступает на Харьковщину. Фото из открытых источников
По словам политолога, Кремль хочет усилить давление на украинские власти и наших западных союзников, возможно, российская армия прибегнет к наступлению на Сумщине, а российские пропагандисты будут активно раскручивать тему "Киев 2.0", чтобы склонить Украину к переговорам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у ВСУ нет достаточного количества тяжелой техники, чтобы обеспечить ею мобилизованных. Как пишет Forbes, дефицит техники настолько ощутим, что недавно сформированная 153 бригада фактически превратилась из механизированной в пехотную. Издание отмечает, что мобилизация может увеличить на 10% численность сухопутных войск, состоящих из 100 бригад.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страны-участники швейцарского саммита мира должны выработать общую позицию по ключевым трем вопросам — ядерной безопасности, безопасности судоходства и возвращению украинских детей и обмена пленными. По словам украинского президента, после того как участники саммита в Швейцарии наработают общие позиции, они проинформируют об этом Россию.
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