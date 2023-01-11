Усовершенствованные осколочные мины начал выпускать Укроборонпром за границей

Государственный концерн "Укроборонпром" наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов за рубежом, на мощностях одной из стран-членов НАТО, пишут "Комментарии" по информации пресс-службы госпредприятия.



Укроборонпром развернул серийное производство 82-мм осколочных мин за границей

Определяющей особенностью усовершенствованной Укроборонпромом мины является ее улучшение за штатную. Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишеневой обстановки, в 2-2,5 раза больше, чем имеет стандартная штатная мина. Размеры и форма осколков также лучше штатных.

Так, согласно стандарту, при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198 ед, на расстоянии 10 метров – 70 ед, а на расстоянии 15 метров – 41 ед. В боеприпасе, усовершенствованном специалистами предприятий Укроборонпрома, это — 460, 140 и 69 осколков соответственно.

Артиллерийская осколочная мина 82-мм предназначена для поражения живой силы врага из миномета на расстоянии до 4500 метров.

В конце прошлого года в Украинский фонд стартапов присоединился к противоминной программе Укроборонпрома и презентовали экспертам – специалистам Концерна, представителям Генштаба ВСУ и Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины ряд инновационных идей по гуманитарному разминированию. В предложениях речь шла о воздушных и наземных дронах, которые обнаруживают, идентифицируют и обезвреживают взрывчатку, управляемый миноискатель со смартфона и т.д. А вторые инноваций совершенствуют свои разработки, и уже в скором времени представляют свои разработки на отраслевом форуме с участием Министерства обороны Украины, ГСЧС, компаний-операторов противоминной деятельности, в том числе иностранных, инвесторов и экспертов.

Как писали ранее "Комментарии", украинцы разработали аналог американского шлема для спецназовцев и уже запустили в производство защиты, которую используют чаще всего военнослужащие Сил специального назначения, а также минометчики и артиллеристы. С апреля 2022 отправили на передовую более 800 таких шлемов. Параллельно разработчики работают над обвесами для автоматического оружия и бронежилета.

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