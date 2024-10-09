Условия завершения войны могут измениться: что союзники ждут от Зеленского

Западные партнеры Киева убеждены, что президент Украины Владимир Зеленский может изменить свой подход к условиям завершения войны. Сейчас в НАТО активно ищут варианты для завершения боевых действий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники среди высокопоставленных чиновников НАТО.

Владимир Зеленский

С одной стороны, авторы материала напоминают, что украинский лидер не прекращает публично заявлять об основных требованиях Украины – полном выводе российских войск и членстве в НАТО, а также о возобновлении территориальной целостности Украины в международно признанных границах, есть все же другие варианты, которые президент Украины может принять. Особенно, учитывая, что страна готовится к третьей зиме войны, а поддержка Запада начинает давать трещину, украинские чиновники намекнули на необходимость начала обсуждений стратегии завершения конфликта.

Bloomberg пишет, были надежды, что подробнее об этом должны были говорить на встрече в формате "Рамштайн". Впрочем, президент США Джо Байден отменил визит из-за урагана Милтон. Вместе с тем, Зеленский стремится заручиться поддержкой для своего плана победы, который предусматривает конкретные шаги для справедливого завершения войны.

СМИ пишет, поскольку Киев еще не раскрыл всех деталей своего плана победы, один чиновник предположил, что украинские чиновники могут иметь элемент стратегической нечеткости, который дает им пространство для дальнейшего движения.

"Членство Украины в НАТО остается одним из основных вопросов, который разделяет союзников. По словам официальных лиц, на Байдена оказывается давление, чтобы он направил Киеву прямое приглашение присоединиться к альянсу. И хотя маловероятно, что президент США это сделает, такое предложение рассматривается как потенциальная фишка для любых переговоров с участием Кремля. В то же время, по мнению некоторых аналитиков, надежные двусторонние гарантии безопасности, особенно со стороны США, могли бы де-факто заменить членство", – говорится в материале.

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