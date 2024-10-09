Нардеп признал, что Киев уже пытаются подталкивать к переговорам с РФ

Последние недели в западной прессе начали появляться заявления о готовности официального Киева отказаться от части своих территорий вместо членства в НАТО, но это не соответствует действительности. Так, Киев могут пытаться "подтолкнуть к переговорам". Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в эфире YouTube-канала РБК-Украина высказал народный депутат, председатель постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

Переговоры. Фото: из открытых источников

В частности, так переговорщик выкосился, комментируя публикацию издания Financial Times, где утверждалось, что в Украине "все больше склоняются" к сценарию, когда РФ удержит контроль над оккупированными территориями, а Украина получит членство в НАТО.

"Честно говоря, мне странно сейчас смотреть на такие вбросы, и мы видели, что МИД наш опровергает, что ведутся такие переговоры. Но мне кажется, что это достаточно симптоматичная история. То есть таким образом нас в частности подталкивают к таким переговорам на международной арене и подводят", – говорит Чернев.

Нардеп отметил, что Украину подталкивают к переговорам с РФ разными способами. Одним из них является ограничение на удары по российской территории западным дальнобойным вооружением. Но такие переговоры сложно назвать мирными, поскольку Киев фактически принуждают к этому процессу и разговорам об отказе от своих территорий.

В то же время руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок считает, что материал в "Financial Times" появился не просто так.

"Я с высокой долей вероятности допускаю, что будет решение о перспективах нашего членства в Альянсе. Сейчас много речи об этом в западных СМИ. Это не случайно. Тем более важное издание "Financial Times" публикует сегодня соответствующую статью. Можно было бы отбросить эту идею на задний план или рассматривать ее как гипотетическую, но если ее озвучил тогда еще действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, то, вероятнее всего, между странами-участницами Альянса есть такое мнение и его предлагают президенту Украины Владимиру Зеленскому. Конечно, стоит обратить внимание на сегодняшний комментарий Подоляка (советник главы ОП – ред.) о том, что такое предложение для Офиса неприемлемо. Но причиной его появления именно политические минусы, которые получает Офис, соглашаясь на этот план, потому что риторика идет о якобы торговле землей. Но действительно о торговле землей речь не идет. Это уже интерпретация такой инициативы, которая искажает вообще эту идею", – отметил эксперт.