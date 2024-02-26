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Усилится ли мобилизация после принятия нового закона: в ТЦК дали ответ

В ТЦК предлагают дождаться окончательного варианта законопроекта о мобилизации, а потом уже делать выводу об усилении мобилизации или нет

сегодня, 11:40
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Кравцев Сергей
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В Украине объявлено военное положение, общенациональная мобилизация, как проводилась, так и продолжается проводиться. Плановый режим будет соблюдаться и в дальнейшем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал руководитель Кременчугского районного ТЦК Мирослав Волков, сообщает "Телеграф".

Усилится ли мобилизация после принятия нового закона: в ТЦК дали ответ

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

При этом в ТЦК все же отметили, что сначала нужно дождаться, в каком именно виде нардепы примут закон, а потом уже делать соответствующие выводы.

"Давайте сначала дождемся принятия закона... Могу сказать, что мероприятия мобилизации, которые проводились в плановом режиме в зависимости от потребности, и в дальнейшем будут проводиться. Употреблять такое понятие, как усиленная мобилизация — это немножко некорректно", — заявил Мирослав Волков.

Отметим, Верховная Рада поддержала за основу и в целом поданный президентом законопроект №11035 о демобилизации военных срочной службы. Тем временем Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начнет на следующей неделе наработку ко второму чтению законопроекта о мобилизации. Представители ВСУ призывают парламентариев прекратить спектакль и быстрее принимать важные, хоть и непопулярные решения. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" последние телодвижения вокруг ситуации с мобилизацией и соответствующим законопроектом.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Верховной Раде заявили, что страна идет к тотальной мобилизации. Она будет предусматривать закрытие страны, закрытие экономики и когда экономика будет заточена на производство своего продукта.



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Источник: https://www.telegraf.in.ua/topnews/10126169-zaraz-stojit-pitannja-vizhivannja-nashoji-derzhavi-ne-treba-bojatisja-nachalnik-kremenchuckogo-rtck.html
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