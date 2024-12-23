Всего лишь только 41% наших соотечественников считают, что Курская операция Вооруженных сил усилила шансы Украины "получить желаемое во время переговоров". Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую результаты опрос Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, проведенное с 29 ноября по 14 декабря.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, уверены, что Курская операция ослабила шансы Украины в переговорах, 24% респондентов.

В то же время доля респондентов, которые заявили, что "им трудно ответить" составляет 35%.

Наиболее негативно оценивают наступательную операцию в Курской области респонденты из южных областей: 40% соглашаются, что она ослабила переговорные позиции Украины, 38% — считают, что усилила.

Среди респондентов из восточных областей доля тех, кто соглашается, что благодаря наступательной операции позиция Украины на переговорах усилилась, составляет лишь 38%, что ниже, чем в центральных и западных областях. Это частично объясняется большей частью респондентов в этом макрорегионе, которые не имеют четкой позиции по этому вопросу.

Респонденты, имеющие близких, проживающих на временно оккупированных территориях, оказались более скептичными в своей оценке последствий для переговоров наступательной операции ВСУ в Курской области.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин все меньше и меньше использует риторику о том, что из Курской области совсем скоро будут вытеснены ВСУ. Теперь для диктатора часть этого региона превратилась в самый настоящий военный полигон. Вероятно, там же и испытают ударные дроны КНДР, если Пхеньян передаст их Кремлю. Такое заявление сделал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.



