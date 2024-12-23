Украинские десантники показали видео, как смешивают россиян с землей на Курщине

Как передает портал "Комментарии", украинские десантники во взаимодействии с другими формированиями Сил обороны в очередной раз продемонстрировали свое мастерство, успешно отражая многочисленные атаки врага на Курском направлении. В частности, была уничтожена вражеская техника и пехота. Ну, а то, что осталось от бравых россиян украинские бойцы показали на видео, которое было опубликовано на официальной странице Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

В публикации говорится, что утром состоялась попытка массированного наступления российских сил, которые пытались прорвать оборону украинских защитников, используя бронетехнику и личный состав. Однако враг потерпел сокрушительное поражение.

На кадрах, обнародованных военными, видно один из эпизодов боевых действий: украинские защитники эффективно уничтожили бронетехнику противника еще до того, как ее экипаж успел высадить десант.

При этом, остальная техника была сожжена с помощью противотанковых средств, дронов и артиллерии.

Российская пехота, которая пыталась спрятаться в посадках и укрытиях, была обезврежена в ближайших посадках и укрытиях.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин все меньше и меньше использует риторику о том, что из Курской области совсем скоро будут вытеснены ВСУ. Теперь для диктатора часть этого региона превратилась в самый настоящий военный полигон. Вероятно, там же и испытают ударные дроны КНДР, если Пхеньян передаст их Кремлю. Такое заявление сделал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Также издание "Комментарии" сообщало – Ким готов идти ва-банк: что вскоре КНДР может передать РФ.







