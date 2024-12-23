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Путин принял решение по Курской области: о вытеснении ВСУ уже речь не идет

На Курщине уже активно гибнут военные КНДР

сегодня, 11:45 comments2023
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин все меньше и меньше использует риторику о том, что из Курской области совсем скоро будут вытеснены ВСУ. Теперь для диктатора часть этого региона превратилась в самый настоящий военный полигон. Вероятно, там же и испытают ударные дроны КНДР, если Пхеньян передаст их Кремлю. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Путин принял решение по Курской области: о вытеснении ВСУ уже речь не идет

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

"Разведка Южной Кореи говорит о готовности Ким Чен Ына передать ударные дроны России. Ранее Ким демонстрировал испытания определенных типов таких дронов. Не исключено, что их будут испытывать на Курщине. Вообще, очень интересно наблюдать за тем, как Путин превратил часть территории России в полигон. На Курщине уже активно умирают военные КНДР. Потери убитыми и ранеными перевалили за 1000 корейцев", — отметил глава ЦПД.

В то же время Коваленко отметил, что Южная Корея должна активно помогать Украине. Поскольку обмен боевым опытом и технологиями дронов создаст в будущем проблемы на Корейском полуострове.

Читайте также на портале "Комментарии" — Северная Корея, с большой вероятностью, готовится развернуть дополнительные войска в России и предоставить Кремлю военную технику, включая дроны-камикадзе. Путинский режим использует предоставленный Пхеньяном контингент и оружие в войне против Украины. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Соответствующая оценка со стороны разведывательных служб Республики Корея (Южная Корея) была сделана в связи с данными Сеула об отправке КНДР тысяч солдат в Россию, которая ведет широкомасштабную военную агрессию против Украины. И с потерями среди северокорейских военнослужащих в ходе боев. 

По данным южнокорейского разведывательного агентства, количество жертв среди военных КНДР оценивается сейчас в примерно 1100 человек (не уточняется – речь идет о погибших или раненых, или в целом о санитарных и летательных потерях вместе).




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