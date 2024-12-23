Путин принял решение по Курской области: о вытеснении ВСУ уже речь не идет

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин все меньше и меньше использует риторику о том, что из Курской области совсем скоро будут вытеснены ВСУ. Теперь для диктатора часть этого региона превратилась в самый настоящий военный полигон. Вероятно, там же и испытают ударные дроны КНДР, если Пхеньян передаст их Кремлю. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
В то же время Коваленко отметил, что Южная Корея должна активно помогать Украине. Поскольку обмен боевым опытом и технологиями дронов создаст в будущем проблемы на Корейском полуострове.
Читайте также на портале "Комментарии" — Северная Корея, с большой вероятностью, готовится развернуть дополнительные войска в России и предоставить Кремлю военную технику, включая дроны-камикадзе. Путинский режим использует предоставленный Пхеньяном контингент и оружие в войне против Украины. Об этом сообщает Yonhap News Agency.
Соответствующая оценка со стороны разведывательных служб Республики Корея (Южная Корея) была сделана в связи с данными Сеула об отправке КНДР тысяч солдат в Россию, которая ведет широкомасштабную военную агрессию против Украины. И с потерями среди северокорейских военнослужащих в ходе боев.
По данным южнокорейского разведывательного агентства, количество жертв среди военных КНДР оценивается сейчас в примерно 1100 человек (не уточняется – речь идет о погибших или раненых, или в целом о санитарных и летательных потерях вместе).
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