Ким готов идти ва-банк: что вскоре КНДР может передать РФ

Северная Корея, с большой вероятностью, готовится развернуть дополнительные войска в России и предоставить Кремлю военную технику, включая дроны-камикадзе. Путинский режим использует предоставленный Пхеньяном контингент и оружие в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Yonhap News Agency.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Соответствующая оценка со стороны разведывательных служб Республики Корея (Южная Корея) была сделана в связи с данными Сеула об отправке КНДР тысяч солдат в Россию, которая ведет широкомасштабную военную агрессию против Украины. И с потерями среди северокорейских военнослужащих в ходе боев.

По данным южнокорейского разведывательного агентства, количество жертв среди военных КНДР оценивается сейчас в примерно 1100 человек (не уточняется — речь идет о погибших или раненых, или в целом о санитарных и летательных потерях вместе).

"Комплексная оценка многочисленных разведывательных данных показывает, что Северная Корея готовится к ротации или увеличению развертывания войск (в России), в то время как сейчас поставляет 240-миллиметровые пусковые установки залпового огня и 170-мм самоходную артиллерию", — говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS) в понедельник, 23 декабря.

В южнокорейском военном ведомстве также рассказали о "некоторых признаках" того, что Северная Корея переходит к производству и поставке дронов-камикадзе, которые "впервые были представлены во время инспекции Ким Чен Ына (лидера КНДР) в ноябре".

В Объединенном комитете начштабов Южной Кореи объяснили этот шаг желанием Пхеньяна получить практический опыт ведения войны, и модернизировать свою систему обычных вооружений.

В прошлом месяце государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями различных типов беспилотных летательных аппаратов-камикадзе.

Северокорейский диктатор тогда также призвал к полномасштабному производству такого типа вооружения, которое становится все более важным в современной войне из-за своей экономической эффективности.

Читайте также на портале "Комментарии" - Ким сдержал обещание: бить артиллерий РФ будет еще дальше, но есть риск для Путина.



