Ким сдержал обещание: бить артиллерий РФ будет еще дальше, но есть риск для Путина

В начале полномасштабной войны РФ перебросила в Украину почти 2 тысяч гусеничных гаубиц и за 34 месяца войны оккупанты потеряли по меньшей мере 800 из них. Сейчас производство новых гаубиц существенно отстает от спроса. Некогда огромные запасы старых гаубиц времен СССР сократились, возможно, вдвое. На фоне дефицита мобильной артиллерии в РФ Северная Корея второй раз за шесть недель передает свои гаубицы оккупантами. Их заметили при перемещении поездом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Гаубица М1989. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что это не столько демонстрирует тесные отношения между странами, сколько показывает зависимость россиян от северокорейского оружия. Как известно, гаубицы М1989 стреляют 170-миллиметровыми снарядами, что является необычным калибром.

САУ, которую поставила КНДР, единственная 170-миллиметровая гаубица в мире. А потому вполне возможно, что все заводы, которые производят снаряды к ней, расположены в Северной Корее. Это еще больше углубляет зависимость РФ.

Более года назад украинская аналитическая группа Frontelligence Insight сообщала о первом миллионе северокорейских снарядов, которые прибыли в Россию. Тогда возникал вопрос, что именно КНДР получила в ответ.

По словам адмирала ВМС США Сэмюэля Папаро, главы Индийско-Тихоокеанского командования США, Москва, вероятно, передаст Пхеньяну технологии ракет и подводных лодок. Это потенциально ускорит долгосрочные усилия северокорейского флота по разработке и развертыванию тихих подводных лодок, вооруженных ядерным оружием — межконтинентальными баллистическими ракетами.

"Это однобокая торговля, которая в значительной степени способствует северокорейцам. Россияне получают артиллерию. Северокорейцы могут получить подводное ядерное оружие. Но какой выбор у России, поскольку ее истощенный артиллерийский корпус постепенно становится более северокорейским? Если Пхеньян не получит то, чего хочет, он может фактически выключить все большую долю крупнейшего оружия Москвы", — заключает издание.

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