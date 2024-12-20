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Прогноз для солдат КНДР на Курщине очень и очень плохой: в Пентагоне сделали новое заявление

В Пентагоне ожидают увеличение потерь солдат КНДР в войне РФ против Украины

сегодня, 07:52 comments1209
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Кравцев Сергей

Министерство обороны США прогнозирует увеличение потерь среди северокорейских военных, которые продолжают участвовать в российско-украинской войне на стороне Москвы, и задействованы в штурмах на территории Курской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Минобороны США генерал-майор Пэт Райдер, говорится в официальном сообщении Пентагона.

Прогноз для солдат КНДР на Курщине очень и очень плохой: в Пентагоне сделали новое заявление

Войска КНДР. Фото: из открытых источников

Спикера американского оборонного ведомства просили прокомментировать данные разведки Южной Кореи о ликвидации в боях с Силами обороны Украины по меньшей мере 100 военных КНДР.

Говоря об оценке США относительно потерь среди северокорейских солдат, Райдер заявил, что американская сторона считает, что сейчас речь может идти о "нескольких сотнях" погибших или раненых.

"Мы продолжаем наблюдать и оценивать на этом этапе, что несколько сотен сил КНДР имели потери, которые варьируются от убитых в бою до раненых", — сказал Райдер.

Представитель Пентагона заявил, что, учитывая продолжающееся участие этих южнокорейских солдат вместе с российскими военными в боях с украинскими защитниками, можно ожидать роста потерь со стороны контингента КНДР.

"Поскольку они вступают в бои с россиянами (против ВСУ — ред.), вы знаете, мы, конечно, ожидаем, что эти цифры вырастут", — отметил Райдер.

Читайте также на портале "Комментарии" — армия КНДР уже понесла значительные потери во время штурмов украинских позиций в Курской области. Войска КНДР испытывают трудности с интеграцией и взаимодействием. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

В сводке британской разведки говорится, что войска КНДР в настоящее время участвуют в наступательных боевых действиях против украинских сил в Курской области. Около 11 тысяч солдат развернуты в этой области России. "Войска КНДР, скорее всего, понесли значительные боевые потери, но пока добились только тактических успехов", — говорится в сообщении.




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