Действительно ли войска КНДР на Курщине несут огромные потери: детали от британской разведки

Армия КНДР уже понесла значительные потери во время штурмов украинских позиций в Курской области. Войска КНДР испытывают трудности с интеграцией и взаимодействием. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Войска КНДР. Фото из открытых источников

В сводке британской разведки говорится, что войска КНДР в настоящее время участвуют в наступательных боевых действиях против украинских сил в Курской области. Около 11 тысяч солдат развернуты в этой области России.

"Войска КНДР, скорее всего, понесли значительные боевые потери, но пока добились только тактических успехов", — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, российские войска и силы КНДР почти наверняка испытывают трудности с взаимодействием. Они не говорят на одном языке, и войска КНДР почти наверняка испытывают трудности с интеграцией в российскую структуру командования и управления.

В Минобороны Британии напомнили, что Россия и КНДР углубили связи Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который включает пункт о взаимной обороне, и вступил в силу с 4 декабря 2024 года.

"Для России военная поддержка КНДР в войне в Украине, скорее всего, была основным фактором партнерства и до недавнего времени была сосредоточена вокруг поставок оружия Северной Кореей. Взамен КНДР получила от России международную поддержку высокого уровня и обеспечила себе торгового партнера, готового нарушить санкции", — отмечается в сводке.

Читайте также на портале "Комментарии" — член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен озвучил потери КНДР в Курской области. По его словам на войне России против Украины было убито по меньшей мере 100 северокорейских солдат, а еще 1000 получили ранения.

Как сообщает Reuters, Ли Сон Квен выступил после закрытого брифинга Национальной разведывательной службы в парламенте и сообщил о потерях Северной Кореи в Курской области.



