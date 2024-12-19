Разведка Южной Кореи назвала потери КНДР в Курской области

Член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен озвучил потери КНДР в Курской области. По его словам на войне России против Украины было убито по меньшей мере 100 северокорейских солдат, а еще 1000 получили ранения.

Военный КНДР

Как сообщает Reuters, Ли Сон Квен выступил после закрытого брифинга Национальной разведывательной службы в парламенте и сообщил о потерях Северной Кореи в Курской области.

"Было сообщение о по меньшей мере 100 погибших и количество раненых приближается к 1000", — сказал Квен со ссылкой на разведывательное агентство страны.

По его словам, столь большие потери Северной Кореи на войне в Украине связаны с отсутствием опыта у войск КНДР в войне беспилотников и плохо изученной открытой местностью. Несмотря на потери, Ли Сон Квен заявил, что Ким Чен Ын готовится дополнительно отправить еще партию своих военных в Курскую область для войны против Украины.

Согласно данным разведок США и Южной Кореи на Курское направление, Россия отправила 10 тыс. северокорейских военнослужащих. Украина сообщает по меньшей мере о 12 тысячах. Помимо солдат Северная Корея также поставляет РФ артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, а также механизированные гаубицы и другие установки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея нашла "виновных" в войне в Украине и обвинила страны Запада в затягивании конфликта.

Также "Комментарии" писали, что разведка Южной Кореи назвала основное применение войск КНДР против Украины. По их данным, россияне будут использовать северокорейских солдат как "пушечное мясо".