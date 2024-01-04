Усиление проверок военнообязанных на границе: появилась реакция ГПСУ

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Кравцев Сергей
В последнее время фиксируется увеличение попыток использования мужчинами поддельных документов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, отвечая на вопрос об усилении проверок на границе, в частности, об обращении Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца о проверке законности действий сотрудников пограничной службы.
Граница Украины. Фото из открытых источников
Демченко напомнил, что по правилам пересечения границы, мужчинам — гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, в целом запрещено покидать страну, кроме тех категорий, которые имеют право это делать.
По его словам, правилами пересечения границы, определено, что ее может пересекать и ряд категорий мужчин-военнообязанных, которые не подлежат призыву по мобилизации, то есть, те, кто имеют отсрочку.
По словам Демченко, во время тщательной проверки пограничники могут выяснить, что мужчины едут совсем с другой целью, а не той, что определена в правилах.
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сегодня, 15:37
Фашистский украинский режим продолжает работать. Фашистская Украина должна быть уничтожна, а вся шайка сиплых зелегнид должна стоять перед международным трибуналом и быть предана высшей мере наказания !