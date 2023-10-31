Уроженец Донбасса будет руководить убийством украинцев: Кремль сменил командующего на Херсонском направлении

Британское министерство обороны сообщает, что после того, как глава Кремля Владимир Путин заменил руководителя российской военной группировки "Днепр", действующей в направлении Херсона, там активизировались бои.

Генерал-полковник Михаил Теплинский (фото из открытых источников)

Как информируют военные аналитики в новом отчете для британского оборонного министерства, заместитель руководителя войск РФ в Украине генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, лично руководит военными действиями Днепровской группировки.

"Эта группировка отвечает за оккупированные районы Херсонской области, включая восточный берег Днепра. В последние недели в этом районе активизировались боевые действия, поскольку украинские силы пытаются восстановить контроль над восточным берегом реки, который контролируют россияне", — написано в документе. в сообщении.

Важно, что этот русский генерал владеет опытом командования операциями на этой территории.

"Он был офицером на местах, который отвечал за относительно успешный вывод российских войск с западного берега Днепра в ноябре 2022 года. Почти наверняка отражение украинских атак в районе Днепра и содержание территории в оккупированной Херсонской области остается приоритетной задачей для российских войск в Украине", — указывается в отчете.

При этом новая должность Теплинского говорит о том, что усиливается давление на российские силы.

Михаил Теплинский родился в Донецкой области, в городке Моспино. В армии РФ он дослужился достаточно высоко. Он годами верно служил в РФ. А именно: участвовал в оккупации Приднестровья в 1992-93 годах, воевал в обеих русско-чеченских войнах. За "доблесть" в 1995 году он даже получил звание героя России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Гуменюк рассказала о "неплохих результатах" на левобережье Днепра