Уровень угрозы из Беларуси растет

Вооруженные Силы Украины принимают адекватные меры для обороны в случае необходимости, сообщил Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет "Комментарии".

В Беларуси сосредоточены две мотострелковые дивизии и авиационная группировка

"Мы внимательно следим за вооружением, которое опрокидывается со стороны России и делаем ежедневно соответствующий анализ. Уровень военной угрозы постепенно растет, но мы также принимаем адекватные меры. Кроме этого, Генштабом предусмотрено значительное наращивание группировок в случае существенного роста сил и средств с противоположной стороны ", – говорит Сергей Наев.

Тренировку российских самолетов наведения и самолетов-перехватчиков носителей баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" в воздушном пространстве Беларуси проводят для уточнения целей на территории Украины.

"Указанные тренировки проводятся с единственной целью – это уточнение целей на территории Украины, предназначенных для нанесения ракетных ударов агрессором. Но, соответственно, мы принимаем все меры для того, чтобы снизить этот уровень угрозы", – уточняет Командующий Объединенных Сил ВСУ.

Генерал -лейтенант рассказал, что сейчас в Беларуси сосредоточены 2 мотострелковые дивизии 1 танковой армии и авиационная группировка, в составе которой есть новейшие образцы российской авиации. Также там есть подразделения, вооруженные Искандерами с баллистическими ракетами к ним, которые предназначены для применения по целям в Украине.

"Этого потенциала в настоящее время достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий. При этом мы внимательно следим за опрокидываемым со стороны России вооружением и делаем ежедневно соответствующий анализ. Уровень военной угрозы постепенно растет, но мы также принимаем адекватные меры", – заявил Сергей Наев.

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