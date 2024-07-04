Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман заявил, что российские войска перебросили во Часовом Яр значительное количество живой силы и техники, используя авиацию и интенсивные обстрелы для разрушения города. Это усложняет оборону для украинских военных.

Бои за Часов Яр (фото из открытых источников)

"Держать оборону в разрушенном городе еще хуже, чем где-то в поле. Еще месяц назад в ГУР предполагали, что вполне возможно, что нам придется отходить с этой позиции. Потому что силы и средства, которые россияне там используют, значительно превосходят наши возможности", – отметил Гетман.

Он также подчеркнул, что россияне несут значительные потери во Часовом Яру, но украинские силы должны учитывать интенсивность российских атак и ограниченность своих резервов. Гетман выразил опасение, что украинские войска могут вынуждены отступить с Временного Яра из-за мощи российских атак и нехватки резервов, если интенсивность боевых действий будет оставаться на нынешнем уровне.

"Понятно, что отходить от города не хотелось бы, это господствующая высота. Город тяжело штурмовать, но есть предел возможностей. Предполагаем, что возможно нам придется отойти с Часового Яра, учитывая мощность российских атак, мясные штурмы, количество КАБов, ФАБов снарядов. Если и дальше будет продолжаться такая интенсивность боевых действий, то туда нужно подводить резервы, а резервов не хватает", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странские военные отошли с одного из микрорайонов во Часовом Яру . Украинские воины вынуждены были отойти из микрорайона Канал в городе Часов Яр, Донецкая область, поскольку он был полностью разрушен. Решение об уходе было принято для того, чтобы сохранить личный состав украинской армии, сообщил аналитик и соучредитель проекта DeepState Руслан Микула.