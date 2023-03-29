Управляемые авиабомбы: Где рашисты их взяли и как применяют

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Моесеенко Валентина
В последнее время Россия стала чаще наносить удары авиационными управляемыми бомбами по территории Украины, в том числе по фронтовым регионам. Недавно враг ударил такими бомбами по территории Сумской области. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, пишут "Комментарии".
Для чего россияне используют управляемые авиабомбы
По его словам, существует 2 типа авиационных бомб: свободно падающие – это болван с боевой частью и с устройством, которое разворачивает ее вертикально и она падает там, где ее сбросили, и планирующая.
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Такие бомбы весят 1,5 тонн. Но для того, чтобы их сбрасывать, нужно подходить ближе к линии фронта или государственной границе и иметь возможность заходить на определенную высоту – 10 – 15 километров и скорость – под 1000 километров в час. Когда рашисты начали использовать эти бомбы в прошлом году, ВСУ развернули системы ПВО и Воздушные Силы Украины начали сбивать самолеты, являвшиеся носителями этих бомб.
Летчик-инструктор отметил, что недавно россияне стали использовать еще один тип бомб. Обычную свободно падающую бомбу, к примеру, ФАБ-500, они "одевают" в крылья и прикрепляют стабилизатор, который ею управляет.
Военный эксперт объяснил, что враг использует эти бомбы там, где у нас не полностью закрывает небо система ПВО, в частности, в районе Сум.
Напомним, "Комментарии" писали ранее, что "вкусненького" для России готовит ЕС в очередном, 11-м, пакете санкций. Персональные и отраслевые ограничения в основном должны затронуть нефть, газ и атомную сферу.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков неожиданно развенчал миф о том, что Россия в Украине проводит специальную военную операцию. Рупор Кремля назвал происходящие в Украине события войной и заявил, что это "надолго".
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