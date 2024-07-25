Упала последняя деревня: бои за важный плацдарм продолжались всего несколько недель

Российские захватчики смогли завершить захват плацдарма вокруг Очерединого, сообщает Bild . Более того, по информации издания, враг захватил село Новоселовка Первая.

Очеретино

Издание сообщает, что в конце апреля российские оккупационные войска совершили прорыв северо-западнее Авдеевки, пройдя 3 км вглубь позиций ВСУ до поселка Очеретино. С тех пор, подчеркивают журналисты, россияне расширяли образовавшийся плацдарм, захватывая окружающие села. Теперь упал последний из них — село Новоселовка Первая.

По информации издания, далее к западу простирается несколько километров полей. Конкретно они могут стать для русских захватчиков так называемым оперативным пространством.

"Российская армия вторжения захватила последний оплот украинских войск возле Очеретино — Новоселовку Первую. Бой за стратегическое поселение длился всего две недели. Ожидается, что теперь в этом направлении украинские войска отойдут за реку Волча. Российские войска сейчас в 22 км к востоку от Покровска. начала года это было 38 км", — пишет аналитик издания Юлиан Репке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении сложилась критически тяжелая ситуация, которая немедленно требует системных и взвешенных решений Ставки верховного главнокомандующего. Как сообщил журналист Юрий Бутусов, за последние семь суток оккупанты продвинулись на 6 км в направлении Мирноград-Покровск. По его словам, в город Мирноград осталось 14 км. Мирноград в зоне обстрела дальнобойной артиллерии. Если допустить мероприятие врага в Мирноград, они получают зону сосредоточения и накопления и смогут атаковать сам Покровск, добавил журналист.



