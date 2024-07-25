Упала последняя деревня: бои за важный плацдарм продолжались всего несколько недель

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Российские захватчики смогли завершить захват плацдарма вокруг Очерединого, сообщает Bild . Более того, по информации издания, враг захватил село Новоселовка Первая.
Очеретино
Издание сообщает, что в конце апреля российские оккупационные войска совершили прорыв северо-западнее Авдеевки, пройдя 3 км вглубь позиций ВСУ до поселка Очеретино. С тех пор, подчеркивают журналисты, россияне расширяли образовавшийся плацдарм, захватывая окружающие села. Теперь упал последний из них — село Новоселовка Первая.
По информации издания, далее к западу простирается несколько километров полей. Конкретно они могут стать для русских захватчиков так называемым оперативным пространством.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении сложилась критически тяжелая ситуация, которая немедленно требует системных и взвешенных решений Ставки верховного главнокомандующего. Как сообщил журналист Юрий Бутусов, за последние семь суток оккупанты продвинулись на 6 км в направлении Мирноград-Покровск. По его словам, в город Мирноград осталось 14 км. Мирноград в зоне обстрела дальнобойной артиллерии. Если допустить мероприятие врага в Мирноград, они получают зону сосредоточения и накопления и смогут атаковать сам Покровск, добавил журналист.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!