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Упала последняя деревня: бои за важный плацдарм продолжались всего несколько недель

Ожидается, что теперь в этом направлении украинские войска отойдут за реку Волча

сегодня, 17:59
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Ткачик Олеся

Российские захватчики смогли завершить захват плацдарма вокруг Очерединого, сообщает Bild . Более того, по информации издания, враг захватил село Новоселовка Первая.

Упала последняя деревня: бои за важный плацдарм продолжались всего несколько недель

Очеретино

Издание сообщает, что в конце апреля российские оккупационные войска совершили прорыв северо-западнее Авдеевки, пройдя 3 км вглубь позиций ВСУ до поселка Очеретино. С тех пор, подчеркивают журналисты, россияне расширяли образовавшийся плацдарм, захватывая окружающие села. Теперь упал последний из них — село Новоселовка Первая.

По информации издания, далее к западу простирается несколько километров полей. Конкретно они могут стать для русских захватчиков так называемым оперативным пространством.

"Российская армия вторжения захватила последний оплот украинских войск возле Очеретино — Новоселовку Первую. Бой за стратегическое поселение длился всего две недели. Ожидается, что теперь в этом направлении украинские войска отойдут за реку Волча. Российские войска сейчас в 22 км к востоку от Покровска. начала года это было 38 км", — пишет аналитик издания Юлиан Репке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении сложилась критически тяжелая ситуация, которая немедленно требует системных и взвешенных решений Ставки верховного главнокомандующего. Как сообщил журналист Юрий Бутусов, за последние семь суток оккупанты продвинулись на 6 км в направлении Мирноград-Покровск. По его словам, в город Мирноград осталось 14 км. Мирноград в зоне обстрела дальнобойной артиллерии. Если допустить мероприятие врага в Мирноград, они получают зону сосредоточения и накопления и смогут атаковать сам Покровск, добавил журналист.




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Источник: https://t.me/BILD_Russian/17830
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