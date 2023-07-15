logo

BTC/USD

30292.58

ETH/USD

1928.92

LTC/USD

94.65

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Уоллес рассказал, как разыграл Шойгу
commentss НОВОСТИ Все новости

Уоллес рассказал, как разыграл Шойгу

Министр обороны Британии рассказал, как вместе с Резниковым разработали свой "шифр", а позже разыграли министра обороны Шойгу

15 июля 2023, 23:55
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

В интервью The Times министр обороны Объединенного королевства Бен Уоллес рассказал, как накануне начала войны в Украине он вместе с украинским коллегой Алексеем Резниковым "шифровались" от российской разведки, а позже разыграли министра обороны РФ Шойгу. Об этом сообщают "Комментарии".

Уоллес рассказал, как разыграл Шойгу

Бен Уоллес

"Незадолго до начала военного конфликта в Украине Бену Уоллесу и его украинскому коллеге Алексею Резникову приходилось говорить шифром, — рассказывают журналисты. — До того, как была установлена   защищенная связь с Киевом, министр обороны говорил о системах вооружений, которые Великобритания поставляла Украине, как о партии напитков. "Я просто выбрал виски. Таким образом, Nlaw (противотанковая ракета — ред.) была Glenfiddich, а противокорабельные ракеты Harpoon были Islay. Я писал ему: "У меня есть для тебя виски" или "Виски уже в пути". Мы просто подобрали кодовые слова, министр для министра". Накануне конфликта Уоллес отправился в Москву на встречу с Сергеем Шойгу, министром обороны России, который солгал ему в лицо, заявив, что ничего не будет. Уоллес наслаждался собственным обманом".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы обменивались подарками, и я подарил ему бутылку Glenfiddich. Он не знал, что это значит. Эта шутка была над ним", — вспоминает Бен Уоллес.

Стоит напомнить, что именно Nlaw, которые в разговорах Уоллеса и Резникова назывались "Glenfiddich", помогали ВСУ останавливать российские танки в начале большой войны и стали символом летальной помощи Лондона Украине.

Тем временем, Уоллес думает покинуть пост: что произошло.

В Запорожской области ВСУ уничтожили колонну "каспийских морпехов".

А Байден попытался укусить и поцеловать девочку.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!