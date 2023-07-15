Уоллес рассказал, как разыграл Шойгу

В интервью The Times министр обороны Объединенного королевства Бен Уоллес рассказал, как накануне начала войны в Украине он вместе с украинским коллегой Алексеем Резниковым "шифровались" от российской разведки, а позже разыграли министра обороны РФ Шойгу. Об этом сообщают "Комментарии".

Бен Уоллес

"Незадолго до начала военного конфликта в Украине Бену Уоллесу и его украинскому коллеге Алексею Резникову приходилось говорить шифром, — рассказывают журналисты. — До того, как была установлена защищенная связь с Киевом, министр обороны говорил о системах вооружений, которые Великобритания поставляла Украине, как о партии напитков. "Я просто выбрал виски. Таким образом, Nlaw (противотанковая ракета — ред.) была Glenfiddich, а противокорабельные ракеты Harpoon были Islay. Я писал ему: "У меня есть для тебя виски" или "Виски уже в пути". Мы просто подобрали кодовые слова, министр для министра". Накануне конфликта Уоллес отправился в Москву на встречу с Сергеем Шойгу, министром обороны России, который солгал ему в лицо, заявив, что ничего не будет. Уоллес наслаждался собственным обманом".

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"Мы обменивались подарками, и я подарил ему бутылку Glenfiddich. Он не знал, что это значит. Эта шутка была над ним", — вспоминает Бен Уоллес.

Стоит напомнить, что именно Nlaw, которые в разговорах Уоллеса и Резникова назывались "Glenfiddich", помогали ВСУ останавливать российские танки в начале большой войны и стали символом летальной помощи Лондона Украине.

Тем временем, Уоллес думает покинуть пост: что произошло.

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