Унизила их честь. Жители Космача пожаловались в полицию на женщину, которую избили

Жители Космача, напавшие на автомобиль женщины, подозреваемой в "сотрудничестве" с ТЦК, подали в полицию на нее два заявления.

Жители Космача напали на женщину

Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, первое заявление – от одной из местных жительниц, заявившей, что Иванна Ванджурак наехала ей машиной на ногу. Второе заявление – коллективное. Жители Космача считают, что видео, которое Иванна Ванджурах обнародовала в соцсетях, унижает их честь и достоинство.

Полиция зарегистрировала эти обращения и проводит проверку.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 6 февраля в местных пабликах Космача (Ивано-Франковская область) появилась фейковая информация о том, что в село едет шесть автомобилей с работниками ТЦК, чтобы забирать на войну местных мужчин. Эта информация взбудоражила общину и в основном женщины перекрыли дорогу, чтобы не пропустить представителей "военкомата". "Под горячую руку" разъяренных женщин попала Иванна Ванджурак с шестилетней дочерью, которые ехали в Космач в отделение "Новой почты", чтобы забрать посылку. В деревню ее впустили, но обратно отказались, заявив, что она "агент ТЦК", приехавшая, чтобы "сдавать мужчин".

Как утверждает женщина, неизвестные ударили битой ее шестилетнюю дочь, ее же пытались вытащить из машины за волосы. Спас женщину от разъяренной толпы ее знакомый, проходивший мимо.

Иванна Ванджурак обратилась в полицию. После этого ей начали поступать угрозы. Женщина утверждает, что ей обещают сжечь дом, если она не заберет заявление из полиции.

Кроме того, известно, что в Национальной полиции Ивано-Франковской области начали производство по факту хулиганства, совершенного группой людей. Согласно ч. 2. ст. 296 Уголовного кодекса Украины, предусмотрено ограничение свободы до пяти лет или тюремное заключение до четырех лет. Как сообщил представитель Нацполиции в Ивано-Франковской области Андрей Яцыков, после инцидента в Космаче полиция начнет усиленное патрулирование.



