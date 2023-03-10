Уничтожен символ Бахмута: фото

В Бахмуте уничтожен один из символов несокрушимого города — "памятник самолету". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова. Памятник МиГ-17 в Бахмуте был установлен в память о курсантах артемовского аэроклуба — участниках Второй мировой.

Пам'ятник льотчикам був одним з символів Бахмуту

На фоне этого монумента и Бахмутского кафе чаще всего позировали для памятных фото гости и защитники города.

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Тем временем, оборона Бахмута продолжается.

Но аналитики уже обсуждают, остановится ли Россия, если захватит Бахмут. По мнению аналитиков Института изучения войны, у нее нет достаточного количества ресурсов, чтобы продолжать наступление в случае захвата Бахмута. Аналитики обратили внимание на заявление владельца ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что Минобороны России использовало его бойцов, чтобы истощить ВСУ в Бахмуте, а затем может отказаться от их услуг там.

"ISW не обнаружила никаких признаков того, что российские военные имеют хорошо оснащенный и подготовленный резерв для продвижения за пределы Бахмута. Большинство наблюдаемых российских подразделений на Донбассе уже ведут наступательные операции, в том числе российские воздушно-десантные (ВДВ) подразделения, которіе присоединились к российскому наступлению в Бахмуте в январе 2023 года", — заявили в ISW.

Сами пленные вагнеровцы, которых захватывают украинские защитники, говорят об основной своей мотивации участия в войне — избежать изнасилования в российских местах лишения свободы.

– На передовой тебя могут в любой день убить, а в тюрьме – изнасиловать. Последние полгода положение в моей колонии очень изменилось и все мужики начали оттуда просто ломиться. Когда администрация начала "ломать лагерь", дубинку засовывали в анальное отверстие и крутили ее, — рассказал один из пленных вагнеровцев.



Между тем Папа Римский утверждает, что в войне в Украине заинтересована, по его мнению, не только Россия. А президент Венгрии заговорил о третьей мировой войне.



