Умеров сделал критическое замечание по поводу поставок западного оружия

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что 50% западного оружия попадает в Украину с опозданием. По его словам, без своевременных поставок оружия, и из-за задержек Украина теряет людей и территории. Об этом глава Минобороны заявил на форуме "Украина. Год 2024".



Глава Минобороны Рустем Умеров. Фото из открытых источников

Министр обороны рассказал, что Россия тратит на войну десятки миллиардов долларов, тогда как Украина вынуждена ожидать длительное время помощи от западных партнеров.

"Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то 50% не поступает вовремя. Если мы смотрим на противника, то их экономика примерно 2 трлн, и они используют до 15% на войну, что составляет более 150 млрд долларов", — сказал Рустем Умеров.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина делает "все возможное и невозможное", но работа усложняется без своевременных поставок оружия, и из-за задержек Украина теряет людей и территории.

Также во время форума "Украина. Год 2024" Рустем Умеров подчеркнул, что у Украины есть планы на этот год, которые, по словам министра, сильные и мощные. Однако, пока это публично не обсуждается.

Министр обороны отметил, что это первая война "со смартфонами в руках", где Украина ежедневно борется в гибридной информационной войне. Умеров добавил, что это первая война, где с большой скоростью обнародуется информация сотнями тысяч источников коммуникации, анонимными источниками беспрецедентной пропаганды и информационных атак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Борис Джонсон рассказал об изменениях настроений способности Украины вернуть Крым.

Также "Комментарии" писали о главе МИД Германии Бербок, которая заявила, что Украина была готова пойти на уступки во время мирных переговоров с Россией.