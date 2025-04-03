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Умеров раскрыл три составляющих, на которые делает ставку сегодня Украина в войне

Глава Минобороны озвучил союзникам в Европе потребности ВСУ

сегодня, 15:37
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Кравцев Сергей

Украина сконцентрирована на удержании линии фронта, защите неба и развитии дальнобойных способностей. Это три ключевых момента, которых придерживаются наши защитники. Однако страна все еще нуждается в боеприпасах и другом вооружении.  Об этом во время обращения к участникам заседания министров обороны стран Европейского Союза сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Умеров раскрыл три составляющих, на которые делает ставку сегодня Украина в войне

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

По словам главы Минобороны, защита неба включает создание мощной системы противовоздушной обороны для безопасности городов, экономики и армии. Это одно из трех ключевых направлений, над которым Украина работает вместе с союзниками.

Во время обращения к европейским партнерам глава Минобороны подчеркнул, что увеличение объема оружия для Украины означает более короткий путь к миру. 

По его словам, Силы обороны сейчас нуждаются в: боеприпасах, ракетах большой дальности, бронетехнике, авиации, средствах противовоздушной обороны.

Также Умеров отметил, что усиление возможностей украинского военно-промышленного комплекса – это вклад в безопасность не только Украины, но и всей объединённой Европы. Украина открыта для общих проектов и готова инвестировать в оборонную промышленность стран ЕС.

"Наша стратегическая цель – полная интеграция украинской промышленной базы в европейскую оборонную экосистему. Расширение военной помощи и развитие совместного производства – это путь к справедливому и продолжительному миру в Украине и на всем континенте", – подчеркнул глава Минобороны.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в марте 2025 года украинская армия поразила 1 644 артиллерийские системы и 3 545 единиц автотранспорта и автоцистерн российских захватчиков. Это самый высокий показатель за весь период широкомасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.




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