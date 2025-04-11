Умеров раскрыл нюанс, что не так с дальнейшей поддержкой США

США были и останутся партнером, как Европы, так и Украины. В то же время фокус новой администрации Дональда Трампа существенно сместился. Такое заявление во время заседения "Рамштайна" сделал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

"США – это наш самый важный партнер, и для Украины, и для всей Европы. США сказали нам, после того, как новая администрация пришла, что они будут рядом с Европой, рядом с Украиной, но их фокус будет в Индо-Тихоокеанском регионе", — отметил министр.

Он уточнил, что США и в дальнейшем участвуют в Рамштайнской группе, поставляют нам помощь и они взяли лидерство в мирных инициативах.

"И Украина поддержала мирную инициативу президента Трампа, и приняла участие в нескольких встречах, где американская команда получила 100% поддержку от украинской стороны", — добавил глава Минобороны.

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Также издание "Комментарии" сообщало – помощь международных партнеров Украине на фронте очень важна. Но сейчас поддержка США действительно сократилась. Об этом в интервью "Левому берегу" заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



