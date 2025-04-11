Умеров раскрыл нюанс, что не так с дальнейшей поддержкой США

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Кравцев Сергей
США были и останутся партнером, как Европы, так и Украины. В то же время фокус новой администрации Дональда Трампа существенно сместился. Такое заявление во время заседения "Рамштайна" сделал министр обороны Украины Рустем Умеров.
Рустем Умеров. Фото: из открытых источников
Он уточнил, что США и в дальнейшем участвуют в Рамштайнской группе, поставляют нам помощь и они взяли лидерство в мирных инициативах.
Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне катастрофической нехватки в Украине батарей Patriot и ракет к ним появилась информация о том, что командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о "давно запланированной" передислокации американского военного персонала и техники из аэропорта Ясенко в Польше близ Жешува. Обращает на себя внимание, что этот город является ключевым хабом помощи Украине. Не может ли это быть первым звоночком, что США хотят окончательно перевести дело поддержки Украины в войне исключительно на европейцев? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – помощь международных партнеров Украине на фронте очень важна. Но сейчас поддержка США действительно сократилась. Об этом в интервью "Левому берегу" заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
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