Действительно ли США сократили помощь Украине: Сырский дал ответ

Помощь международных партнеров Украине на фронте очень важна. Но сейчас поддержка США действительно сократилась. Об этом в интервью "Левому берегу" заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Помощь США Украине

"Поддержка партнеров, конечно, имеет решающую роль. Особенно, когда нам помогали Соединенные Штаты Америки", — рассказал главком.

Сейчас, по словам Александра Сырского, помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась.

"И основная помощь идет от наших партнеров в Европе", — говорит Сырский.

Отметим, в ходе этого же интервью Александр Сырский заявил, что вся информация о мобилизации в Украине есть абсолютно засекреченной. Противник может узнать планы Украины в случае разглашения таких данных.

"Я знаю все цифры, сколько в этом месяце пришло людей через рекрутинг, сколько в прошлом, но все, что касается мобилизации, — это конфиденциальная информация. Скажешь одну цифру, а там (враги – ред.) быстренько посчитают", — сказал он.

Относительно 6 миллионов мужчин, которые не обновили свои данные в ТЦК и избегают мобилизации, Александр Сырский считает, что их реально привлечь в армию.

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