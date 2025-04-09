Сырский сделал новое заявление о цифрах мобилизации

Вся информация о мобилизации в Украине есть абсолютно засекреченной. Противник может узнать планы Украины в случае разглашения таких данных. Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Мобилизация в Украине

"Я знаю все цифры, сколько в этом месяце пришло людей через рекрутинг, сколько в прошлом, но все, что касается мобилизации, — это конфиденциальная информация. Скажешь одну цифру, а там (враги – ред.) быстренько посчитают", — сказал он.

Относительно 6 миллионов мужчин, которые не обновили свои данные в ТЦК и избегают мобилизации, Александр Сырский считает, что их реально привлечь в армию.

"В первую очередь, нужна цифровизация. Когда процесс оцифрован, мы будем знать всех наших граждан и где они находятся", — сказал главнокомандующий ВСУ.

Отвечая на вопрос о цифре мобилизации в 30 тысяч в месяц, которую назвал Владимир Зеленский, Сырский ответил, что президент озвучил цифру, которую он озвучил и это действительно та цифра, которой руководствуются в Генштабе ВСУ.

По его словам, страна-агрессор ежемесячно увеличивает численность своих Вооруженных сил на 8-9 тысяч за счет контрактников.

"В некоторых регионах стоимость контракта достигает 40 тысяч долларов. А деньги для них — всегда стимул", — сказал он.

Отметим, в ходе этого же интервью Александр Сырский заявил, что Украина благодаря атаке дроном уничтожила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Россия утверждала, что самолет стоимостью 100 млн долларов якобы разбился из-за технических неисправностей.

Александр Сырский рассказал об удачных действиях Украины на территории России. По его словам, в России значительно уменьшилось количество боеприпасов, ведь Украина нанесла удары по складам, аэропортам и местах сбора российских дронов.



