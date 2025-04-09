Сырский сделал новое заявление о цифрах мобилизации

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Кравцев Сергей
Вся информация о мобилизации в Украине есть абсолютно засекреченной. Противник может узнать планы Украины в случае разглашения таких данных. Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Мобилизация в Украине
Относительно 6 миллионов мужчин, которые не обновили свои данные в ТЦК и избегают мобилизации, Александр Сырский считает, что их реально привлечь в армию.
Отвечая на вопрос о цифре мобилизации в 30 тысяч в месяц, которую назвал Владимир Зеленский, Сырский ответил, что президент озвучил цифру, которую он озвучил и это действительно та цифра, которой руководствуются в Генштабе ВСУ.
По его словам, страна-агрессор ежемесячно увеличивает численность своих Вооруженных сил на 8-9 тысяч за счет контрактников.
Отметим, в ходе этого же интервью Александр Сырский заявил, что Украина благодаря атаке дроном уничтожила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Россия утверждала, что самолет стоимостью 100 млн долларов якобы разбился из-за технических неисправностей.
Александр Сырский рассказал об удачных действиях Украины на территории России. По его словам, в России значительно уменьшилось количество боеприпасов, ведь Украина нанесла удары по складам, аэропортам и местах сбора российских дронов.
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