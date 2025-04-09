ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3: Сырский рассказал детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина благодаря атаке дроном уничтожила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Россия утверждала, что самолет стоимостью 100 млн долларов якобы разбился из-за технических неисправностей.

Российский самолет Ту-22М3. Фото из открытых источников

Александр Сырский в интервью Lb.ua рассказал об удачных действиях Украины на территории России. По его словам, в России значительно уменьшилось количество боеприпасов, ведь Украина нанесла удары по складам, аэропортам и местах сбора российских дронов.

"Мы нанесли ряд успешных ударов по аэродромам, и противник вынужден был дислоцировать, переместить свою авиацию вглубь России. Если раньше она была на расстоянии 100-150 км, теперь это 200-300 км – Энгельс, Шайковка", — сказал Сырский.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ рассказал, что недавно российский самолет Ту-22М3, якобы потерпевший крушение из-за технических неисправностей, на самом деле был атакован украинским беспилотником.

"Несколько дней назад нашими удачными действиями был уничтожен дальний бомбардировщик Ту-22М3. Как раз только приземлился – и наш дрон его поразил. Стоимость – около 100 миллионов долларов", – рассказал Сырский.

В течение прошлой недели Генштаб ВСУ не фиксировал уничтожение российского самолета. Однако 2 апреля Минобороны РФ известило об аварии стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Во время инцидента пилот погиб, а экипаж якобы успел катапультироваться.

Ту-22М3 – это сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крыльями переменной геометрии. Он способен нести сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-22, за что его называют "убийцей авианосцев".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сырский рассказал об успехах на фронте.

Также "Комментарии" писали о том, сколько новых самолетов Ту-160 и Ту-22М3 появилось на вооружении России.