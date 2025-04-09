ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3: Сырский рассказал детали

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Slava Kot
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина благодаря атаке дроном уничтожила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Россия утверждала, что самолет стоимостью 100 млн долларов якобы разбился из-за технических неисправностей.
Российский самолет Ту-22М3. Фото из открытых источников
Александр Сырский в интервью Lb.ua рассказал об удачных действиях Украины на территории России. По его словам, в России значительно уменьшилось количество боеприпасов, ведь Украина нанесла удары по складам, аэропортам и местах сбора российских дронов.
Кроме того, главнокомандующий ВСУ рассказал, что недавно российский самолет Ту-22М3, якобы потерпевший крушение из-за технических неисправностей, на самом деле был атакован украинским беспилотником.
В течение прошлой недели Генштаб ВСУ не фиксировал уничтожение российского самолета. Однако 2 апреля Минобороны РФ известило об аварии стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Во время инцидента пилот погиб, а экипаж якобы успел катапультироваться.
Ту-22М3 – это сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крыльями переменной геометрии. Он способен нести сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-22, за что его называют "убийцей авианосцев".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сырский рассказал об успехах на фронте.
Также "Комментарии" писали о том, сколько новых самолетов Ту-160 и Ту-22М3 появилось на вооружении России.
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