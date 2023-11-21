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Умеров прокомментировал возможную замену военного командования

СМИ и аналитики обсуждают возможный конфликт Зеленского и Залужного

сегодня, 19:51
Автор:
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Константин Куликов
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Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в вопросе возможной смены украинских военных командующих решение пока не принято. Об этом, как сообщают "Комментарии", он заявил на совместном брифинге с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Киеве.

Умеров прокомментировал возможную замену военного командования

Рустем Умеров

"Тема, касающаяся смены командующих, она проходит по всем параметрам, которые мы в своем внутреннем военном периметре обсуждаем, — заявил Умеров. — В этом плане должен сказать, что решение пока не принято. Но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность. И если это произойдет, то мы очень открыто будем всегда коммуницировать это".


По его словам, "если такие вещи происходят, то происходят в вопросах, которые поднимались раньше или для достижения большей эффективности".

Напомним, что 13 ноября "УП" со ссылкой на свои источники сообщила, что в Министерстве обороны рассматривают возможность увольнения трех командующих ВСУ: командующего Медицинскими силами Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева. По поводу двух последних никаких решений или публичных комментариев нет. В то же время 19 ноября стало известно об увольнении командующей Медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко и назначении вместо нее Анатолия Казмирчука.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский своим приказом уволил командующего Сил специальных операций Виктора Хоренко. По данным СМИ, его увольнение не согласовывалось с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Также после заявления Валерия Залужного в журнале The Economist о неблагоприятном переходе войны в Украине к позиционной войне, с критикой этого утверждения выступил председатель СНБО Украины Алексей Данилов. Он заявил, что лицам, которые не верят в победу Украины, не место в руководстве страны и военном командовании.

Между тем, оккупанты в Токмаке заселяются в квартиры с отоплением, пока горожане мерзнут.

Путин помиловал сатаниста, убившего четырех подростков.

А социологи ответили, сколько украинцев верят в конфликт между Зеленским и Залужным.



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