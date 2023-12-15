Умеров ответил, могут ли главы громад выписывать повестки

Председатели территориальных громад, равно как и представители Территориальных центров комплектования, обладают правом лично выписывать повестки гражданам Украины, которые, согласно законодательству, могут быть мобилизованы. Об этом 15 декабря в ходе проходившего во Львове мероприятия Конгресса местных и региональных властей заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает портал "Комментарии".

Умеров прокомментировал правила выдачи повесток. Фото из открытых источников

По словам министра обороны, глава сельской громады имеет право лично формировать и подписывать повестки, передает издание "Укринформ".

Рустем Умеров подчеркнул, что соответствующие полномочия руководителей громад предусмотрены постановлением №352 Кабинета Министров Украины.

Министр обороны также сообщил, что чиновники и парламентарии нарабатывают изменения в законы о мобилизации, которые станут известны обществу после принятия Верховной Радой Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что около 40% украинских предприятий, являющихся членами Американской торговой палаты в Украине, убеждены, что в 2025 году война с Россией закончится. Еще 24% респондентов ответили, что, по их мнению, война закончится в 2024 году, а 17% — через 5 лет.

"Комментарии" также писали, что Украина может уже к лету следующего года потерпеть поражение в войне с Россией, если западные партнеры не обеспечат ее дополнительной поддержкой. Как отмечает СNN, по оценкам западных чиновников, задержка США помощи Киеву может ощутимо ослабить обороноспособность Украины. При этом собеседники издания допускают, что в долгосрочной перспективе Украина может проиграть войну.

