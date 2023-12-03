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Умеров назвал три важных задачи Украины и международных партнеров

Министр обороны Умеров о главных задачах Украины и союзников после окончания войны в Украине.

сегодня, 10:10
Автор:
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Slava Kot
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Министр обороны Рустем Умеров обсудил с союзниками десятый пункт Формулы мира Владимира Зеленского, касающийся фиксации завершения войны в Украине. Таким образом, Умеров назвал три основных задачи для Украины и ее партнеров.

Умеров назвал три важных задачи Украины и международных партнеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото из открытых источников

В аэропорту Борисполь Рустем Умеров имел возможность встретиться с представителями стран-союзников Украины и обсудил с ними войну против России. Министр обороны поблагодарил всех партнеров, которые с самого начала полномасштабного вторжения поддерживают и помогают Украине противостоять российской агрессии.


Однако, по словам Умерова, поражение России на войне – это лишь первый шаг к миру. Министр пояснил, что Украине совместно с международными партнерами нужно выполнить три важные задачи:

  • 1. Привлечь агрессоров к ответственности за их преступления.
  • 2. Обеспечить компенсацию от российской агрессии.
  • 3. Найти систему международной безопасности, которая позволит наказать всех за совершенные военные преступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские военные расстреляли сдававшихся в плен двух украинских солдат. На это событие отреагировала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который отметил, что Россия в очередной раз нарушила международные конвенции и права. А в Страткоме отметили необходимость привлечь военное руководство России к ответственности за военные преступления.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского рассказали о стратегии против России. Советник Офиса президента Михаил Подоляк объясняет, что Россию необходимо изолировать политически и отстранить от участия в международных мероприятиях, на которых Кремль легитимирует войну в Украине и свою агрессию.



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Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua/8369
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:27

Ти, хто звик жити за рахунок інших роздають Заходу завдання? Цитують вислови найкорумпованішого Фюрера: просто відійти до кордонів 1991; принижено визнати поразку; дати себе розкрадати репараціями; створити з себе Палестину; рабські плазувати перед нацистами; тощо. Своєї думки вони ніхто не має, їм і не дозволено її мати. Вони всі говорять цитатами розкрадацького Лідора створивши з нього культ особи.


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