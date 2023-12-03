Умеров назвал три важных задачи Украины и международных партнеров

Министр обороны Рустем Умеров обсудил с союзниками десятый пункт Формулы мира Владимира Зеленского, касающийся фиксации завершения войны в Украине. Таким образом, Умеров назвал три основных задачи для Украины и ее партнеров.



Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото из открытых источников

В аэропорту Борисполь Рустем Умеров имел возможность встретиться с представителями стран-союзников Украины и обсудил с ними войну против России. Министр обороны поблагодарил всех партнеров, которые с самого начала полномасштабного вторжения поддерживают и помогают Украине противостоять российской агрессии.

Однако, по словам Умерова, поражение России на войне – это лишь первый шаг к миру. Министр пояснил, что Украине совместно с международными партнерами нужно выполнить три важные задачи:

1. Привлечь агрессоров к ответственности за их преступления.

2. Обеспечить компенсацию от российской агрессии.

3. Найти систему международной безопасности, которая позволит наказать всех за совершенные военные преступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские военные расстреляли сдававшихся в плен двух украинских солдат. На это событие отреагировала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который отметил, что Россия в очередной раз нарушила международные конвенции и права. А в Страткоме отметили необходимость привлечь военное руководство России к ответственности за военные преступления.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского рассказали о стратегии против России. Советник Офиса президента Михаил Подоляк объясняет, что Россию необходимо изолировать политически и отстранить от участия в международных мероприятиях, на которых Кремль легитимирует войну в Украине и свою агрессию.