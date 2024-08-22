Умеров назвал цели Украины на приграничье РФ

Целью Сил обороны Украины в ходе операций на территории РФ в приграничных районах является, в частности, снижение для врага возможностей атаковать населенные пункты на украинской земле. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Рустема Умерова.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

В ходе встречи в Киеве с делегацией Палаты представителей Конгресса США во время их визита в Украину Рустем Умеров отметил, что проинформировал американских партнеров "о текущей ситуации на фронте, в том числе на прилегающих к Сумской области территориях".

"Наши цели там – очистить приграничье от российских военных угроз и исключить возможность вражеских обстрелов и атак на наши города и села", — рассказал министр.

Отметим, что с Сумской областью граничат через государственную границу три российских региона: Брянская, Курская и Белгородская области.

Кроме того, Умеров во время встречи с конгрессменами Робертом Уиттменом (представитель Республиканской партии) и Дэвидом Троуном (Демократическая партия) выразил благодарность "за всестороннюю двухпартийную поддержку Соединенных Штатов".

Глава Минобороны Украины добавил, что стороны также обсудили важные потребности ВСУ.

"Обратил внимание на необходимость получения быстрого разрешения от союзников на полное использование дальнобойного оружия по целям на территории России. Это вопрос защиты наших мирных городов и сел", — акцентировал Умеров.

Министр обороны добавил, что в ходе переговоров стороны отдельно обсудили подготовку к ближайшей встрече в формате "Рамштайн", а также то, как "сделать ее максимально эффективной".

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