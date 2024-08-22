Умеров назвал цели Украины на приграничье РФ

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Кравцев Сергей
Целью Сил обороны Украины в ходе операций на территории РФ в приграничных районах является, в частности, снижение для врага возможностей атаковать населенные пункты на украинской земле. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Рустема Умерова.
Рустем Умеров. Фото: из открытых источников
В ходе встречи в Киеве с делегацией Палаты представителей Конгресса США во время их визита в Украину Рустем Умеров отметил, что проинформировал американских партнеров "о текущей ситуации на фронте, в том числе на прилегающих к Сумской области территориях".
Отметим, что с Сумской областью граничат через государственную границу три российских региона: Брянская, Курская и Белгородская области.
Кроме того, Умеров во время встречи с конгрессменами Робертом Уиттменом (представитель Республиканской партии) и Дэвидом Троуном (Демократическая партия) выразил благодарность "за всестороннюю двухпартийную поддержку Соединенных Штатов".
Глава Минобороны Украины добавил, что стороны также обсудили важные потребности ВСУ.
Министр обороны добавил, что в ходе переговоров стороны отдельно обсудили подготовку к ближайшей встрече в формате "Рамштайн", а также то, как "сделать ее максимально эффективной".
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