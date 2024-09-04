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Марьян Ощановский
На временно оккупированной Луганской области российские захватчики оставили без льгот школьников и студентов.
Россияне лишили льгот школьников в оккупации. Фото из открытых источников
Центр сопротивления предупредил оккупантов и коллаборантов, которые помогают внедрять человеконенавистническую политику в Украине, что ответственность за преступления неизбежно наступит.
Ранее портал "Комментарии" сообщал , что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил власти Украины в сокрытии числа погибших на российско-украинской войне. Трамп снова заявил, что в случае победы на выборах заключит соглашение о прекращении войны в Украине. После этого он сказал, что количество погибших на войне "гораздо выше, чем считают люди".
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении наступила определенная стабилизация фронта. Она связана с перегруппировкой войск РФ, которые не могут одновременно продвигаться на Покровск и Селидово, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник попытается атаковать Украинск, чтобы обезопасить фланг группировке войск, что будет и дальше атаковать вдоль западного берега реки Волча, окружая наши бригады, защищающие Украину между рекой Волча и Невельским. Вся ширина этого лоскута составляет 10 км, то есть достается минометами из трех сторон, что делает оборону этой территории достаточно сложной", — подчеркнул он.
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