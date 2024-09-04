На временно оккупированной Луганской области российские захватчики оставили без льгот школьников и студентов.

Россияне лишили льгот школьников в оккупации. Фото из открытых источников

"Прежде всего, речь идет о проезде в общественном транспорте. Доехать до места обучения дети могут, оплатив полную стоимость проезда. Самая дешевая услуга по перевозке пассажиров во временно оккупированном Луганске составляет 20 российских рублей. Поэтому родителям детей, не имеющих возможности учиться рядом с домом, придется внести в свой список расходов дополнительные расходы. Или же — в школу пешком", — сообщает Центр национального сопротивления.

Центр сопротивления предупредил оккупантов и коллаборантов, которые помогают внедрять человеконенавистническую политику в Украине, что ответственность за преступления неизбежно наступит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил власти Украины в сокрытии числа погибших на российско-украинской войне. Трамп снова заявил, что в случае победы на выборах заключит соглашение о прекращении войны в Украине. После этого он сказал, что количество погибших на войне "гораздо выше, чем считают люди".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении наступила определенная стабилизация фронта. Она связана с перегруппировкой войск РФ, которые не могут одновременно продвигаться на Покровск и Селидово, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник попытается атаковать Украинск, чтобы обезопасить фланг группировке войск, что будет и дальше атаковать вдоль западного берега реки Волча, окружая наши бригады, защищающие Украину между рекой Волча и Невельским. Вся ширина этого лоскута составляет 10 км, то есть достается минометами из трех сторон, что делает оборону этой территории достаточно сложной", — подчеркнул он.

