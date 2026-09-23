Ультиматум Кремля: кого Трамп "сломает" первым ради показательной встречи

У Путина снова заявили, что президента Украины Владимира Зеленского готовы принять в Москве, чтобы провести переговоры. Зеленский раньше категорически отказывался от поездки в столицу страны-агрессорки. Искусственный интеллект спрогнозировал, если без личной встречи лидеров не удастся завершить войну в Украине, кого Дональд Трамп заставит пойти на компромисс.

Мирные переговоры. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini объяснил, что Москва намеренно выдвигает условие, делающее переговоры неравноправными. Gemini считает, что Путин таким образом стремится навязать свои правила и не готов отказываться от своих требований.

Относительно Трампа Gemini предполагает, что американский президент может больше давить именно на Киев. Причина, которую называет чат-бот, – зависимость Украины от американской помощи. В то же время Кремль, по этой оценке, гораздо сложнее заставить изменить позицию.

Gemini прогнозирует, что Трамп может потребовать от Украины "гибкости" и согласования на болезненные компромиссы. Чат-бот считает, что для американского президента важнее может быть сам факт достижения договоренности, чем соответствие украинским интересам.

Чат-бот Grok также расценивает предложение провести встречу в Москве как попытку создать выгодные Кремлю условия. В то же время, обращает внимание на то, что Зеленский уже заявлял о готовности встречаться, тогда как Путин настаивает именно на российской столице.

По мнению Grok, Трамп, вероятно, постарается добиться быстрого результата. Поэтому основное давление может быть ориентировано на Зеленского. Путина, по мнению чат-бота, сложнее убедить покинуть Москву или согласиться на нейтральную площадку без дополнительных договоренностей.

Grok предполагает, что американская сторона может искать компромисс из-за давления на Киев, в то время как России могут предложить экономические стимулы или ослабление санкций.

Чат-бот DeepSeek также считает условие Москвы заведомо сложным для принятия Украиной. По мнению DeepSeek, Москва в этом случае не просто место переговоров, а символ неравного формата.

DeepSeek отмечает, что Трамп имеет меньше прямых рычагов влияния на Путина, в то время как Украина значительно зависит от американской помощи. Именно поэтому, по мнению чат-бота, давление может быть направлено на Зеленского.

DeepSeek рассматривает несколько возможных вариантов: согласие Киева на поездку в Москву, выбор нейтральной площадки или проведение переговоров без предварительных условий. Наиболее приемлемыми площадками чат-бот называет Стамбул или Женеву, в то время как Москва, по его оценке, может восприниматься Украиной как неприемлемое условие.

Все три чат-бота сходятся в одном: требование провести встречу именно в Москве создает проблему для переговорного процесса, а Трампу, если он стремится к скорой встрече, придется работать с позициями обеих сторон.

Разница – в трактовке возможного давления. Gemini, Grok и DeepSeek сходятся на том, что основным объектом давления может стать Киев, но DeepSeek отдельно отмечает вариант нейтральной площадки. Gemini больше акцентирует внимание на возможных уступках Украины, а Grok — на желании Трампа получить быстрый публичный результат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой сценарий Трамп готовит Украине.



