Це стане шоком для України: чим насправді закінчиться війна за планом Трампа

Президент США Дональд Трамп 22 вересня виступив на Генасамблеї ООН та зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Штучний інтелект проаналізував заяви лідера США та описав можливий сценарій завершення війни, який Трамп готує Україні.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає, що Трамп орієнтується на швидке вирішення конфлікту через тиск на обидві сторони. На думку моделі ШІ, його сценарій передбачає припинення бойових дій по лінії фронту та перехід до переговорів.

Окремо Gemini звертає увагу на локальні перемир'я, зокрема в енергетичній сфері. При цьому основна частина фінансової підтримки України, за цією оцінкою, може дедалі більше переходити до Європи.

У такому підході Gemini бачить для України ризик: Києву можуть запропонувати поступки в обмін на гарантії безпеки та американські інвестиції. Тобто йдеться радше про швидку паузу та угоду, ніж про відновлення справедливості.

Чат-бот Grok також виходить із того, що Трамп хоче закінчити війну максимально швидко. Звертає увагу на заклики лідера США “зупинити вбивства” та завершити війну.

За версією Grok, першим кроком може стати взаємне енергетичне перемир'я, після чого сторони можуть перейти до заморожування лінії фронту. При цьому передбачаються гарантії безпеки для України.

Grok окремо зазначає, що Трамп може використовувати економічний тиск проти покупців російської нафти, одночасно домагаючись компромісу від Києва. У результаті Україна може отримати паузу в обстрілах і час для посилення ППО, але ризикує залишитися з окупованими територіями без чітких гарантій.

Чат-бот DeepSeek описує найбільш жорсткий варіант. На його думку, Трамп прагне не стільки справедливого миру, скільки швидкої угоди.

У своїй оцінці DeepSeek звертає увагу на вимогу припинити удари по російських НПЗ, пов'язуючи це з цінами на дизельне пальне у США. Окремо чат-бот посилається на дані Financial Times, згідно з якими гарантії безпеки для Києва нібито можуть пов'язуватися з передачею Росії всього Донбасу.

Саме тому DeepSeek припускає, що Трамп готує сценарій “корейського варіанту”: заморожування фронту, визнання втрати територій та відмова України від вступу до НАТО. Водночас сам чат-бот називає такий розвиток подій найбільш імовірним.

Усі три чат-боти сходяться в одному: Трамп робить ставку на швидке припинення бойових дій, переговори та компроміс, а не на повну воєнну перемогу України.

Водночас різниця суттєва. Gemini говорить переважно про заморожування фронту й ризик поступок, Grok — про перемир'я, гарантії безпеки та економічний тиск на Росію, а DeepSeek допускає значно жорсткіший сценарій із територіальними поступками та відмовою від НАТО.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за версією ШІ, Трамп вимагатиме від Зеленського.



