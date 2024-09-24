Украину накроет циклон Brigitta: какие области будет "заливать"

В среду, 25 сентября, в Украине будет преобладать теплая и солнечная погода, хотя не повсюду. На западные регионы повлияет циклон Brigitta из Скандинавии, который принесет дожди и возможны грозы. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Она уточнила, что большая часть страны будет оставаться под влиянием антициклона, что обеспечит сухую и солнечную погоду. Температура воздуха будет почти летней, ожидается 23…28 градусов. В западных областях несколько прохладнее – от 21 до 24 градусов.

В Киеве в этот день будет солнечно и тепло, с температурой до 26 градусов. По прогнозам, ощутимое похолодание может прийти 29 сентября, но стабильное понижение температуры ожидается позже.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине. Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом в интервью "Главкому" рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.

Также Пишняк успокоил тех, кто хочет видеть снег зимой, отметив, что даже при самых плохих климатических сценариях снег все еще будет выпадать. Хотя есть вероятность, что он не будет держаться на поверхности длительно.

