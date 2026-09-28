Украину готовят к худшему сценарию: что может остановиться на недели

Российские войска планируют оставить Украину без Интернета и связи. Об этом намерении свидетельствуют удары по дата-центрам, офисам мобильных операторов. Угрозы признали и в Кабмине, отметив, что принимают необходимые меры для минимизации рисков. Искусственный интеллект спрогнозировал худший сценарий ударов по интернет-инфраструктуре Украины.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Copilot считает самым плохим вариантом одновременное выведение из строя ключевых магистральных каналов, дата-центров и узлов мобильных операторов. В таком случае Украина может оказаться в информационной изоляции.

Последствия, по оценке чат-бота, будут значительно шире проблем со связью. Могут стать недоступны банковские сервисы, государственные электронные услуги, системы оповещения и координации армии и спасателей. Бизнес потеряет возможность полноценно работать онлайн, а граждане получать новости и общаться с близкими.

Copilot отдельно отмечает психологический эффект. Отсутствие связи может усилить панику и дезинформацию. А длительное восстановление потребует оборудования, времени и сложной логистики. В худшем случае, речь идет о неделях нестабильного интернета, экономических проблемах и падении доверия к государственным институтам.

Чат-бот Gemini не считает полное отключение Украины от Интернета реалистичным сценарием. По его оценке, Россия может нанести серьезный ущерб отдельным сегментам цифровой инфраструктуры — из-за ударов по энергетике, телекоммуникационных узлам и кибератакам. Это способно оставить отдельные города или регионы без мобильной связи и Интернета на длительное время.

В то же время полностью выключить цифровую Украину значительно сложнее.

Интернет-инфраструктура имеет множество независимых каналов и точек подключения, а резервное питание и спутниковая связь позволяют поддерживать работу критических систем даже при масштабных авариях. Поэтому наиболее реалистичный риск – не сиюминутный цифровой апокалипсис по всей стране, а серия локальных и длительных сбоев, которые могут существенно усложнить работу банков, логистики, государственных сервисов и экстренных служб.

Чат-бот DeepSeek описывает худший сценарий гораздо конкретнее. По его мнению, главная опасность – комбинированный удар по дата-центрам и энергетике. Тогда даже физически уцелевшие серверы могут остаться без электроэнергии.

Чат-бот называет это "полноценным цифровым блекаутом". В такой ситуации могут остановиться банковские системы, государственные реестры и логистика, а мобильные сети – перегрузиться из-за резкого роста нагрузки.

DeepSeek также отмечает, что полное исчезновение интернета не обязательно произойдет, поскольку сеть децентрализована. Худшим он называет другой сценарий – длительный хаос, при котором государство теряет способность быстро принимать решения, а экономика – нормально работать онлайн.

В заключении: чат-боты сошлись во мнении, что полное и сиюминутное отключение Украины от интернета выглядит менее реалистичным, чем масштабные и длительные перебои. Самая большая опасность – не исчезновение сети как таковой, а сочетание ударов по энергетике, телекоммуникациям и дата-центрам, что может парализовать отдельные регионы и критические сервисы.

Разница в оценке масштаба последствий: Copilot говорит о риске информационной изоляции и недель нестабильной работы, Gemini – о серии локальных сбоев, а DeepSeek – о длительном цифровом хаосе.

Так что самый плохой сценарий для Украины — не обязательно полное исчезновение интернета, а ситуация, когда связь работает отрывками, а вместе с ним начинают давать сбой банки, госсервисы, логистика и экстренные службы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой сценарий Путин готовит Киеву.



