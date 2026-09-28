Україну готують до найгіршого сценарію: що може зупинитися на тижні

Російські війська планують залишити Україну без інтернету та зв’язку. Про цей намір свідчать удари по дата-центрах, офісах мобільних операторів. Загрози визнали і в Кабміні, зазначивши, що вживають необхідних заходів для мінімізації ризиків. Штучний інтелект спрогнозував найгірший сценарій ударів по інтернет-інфраструктурі України.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot вважає найгіршим варіантом одночасне виведення з ладу ключових магістральних каналів, дата-центрів і вузлів мобільних операторів. У такому випадку Україна може опинитися в інформаційній ізоляції.

Наслідки, за оцінкою чат-бота, будуть значно ширшими за проблеми зі зв’язком. Можуть стати недоступними банківські сервіси, державні електронні послуги, системи оповіщення та координації армії й рятувальників. Бізнес втратить можливість повноцінно працювати онлайн, а громадяни — отримувати новини та спілкуватися з близькими.

Copilot окремо наголошує на психологічному ефекті. Відсутність зв’язку може посилити паніку й дезінформацію. А тривале відновлення вимагатиме обладнання, часу та складної логістики. У найгіршому випадку, йдеться про тижні нестабільного інтернету, економічні проблеми та падіння довіри до державних інституцій.

Чат-бот Gemini не вважає повне відключення України від інтернету реалістичним сценарієм. За його оцінкою, Росія може завдати серйозної шкоди окремим сегментам цифрової інфраструктури — через удари по енергетиці, телекомунікаційних вузлах і кібератаки. Це здатне залишити окремі міста чи регіони без мобільного зв’язку та інтернету на тривалий час.

Водночас повністю “вимкнути” цифрову Україну значно складніше.

Інтернет-інфраструктура має багато незалежних каналів і точок підключення, а резервне живлення та супутниковий зв’язок дозволяють підтримувати роботу критичних систем навіть під час масштабних аварій. Тому найбільш реалістичний ризик — не одномоментний цифровий апокаліпсис по всій країні, а серія локальних і тривалих збоїв, які можуть суттєво ускладнити роботу банків, логістики, державних сервісів та екстрених служб.

Чат-бот DeepSeek описує найгірший сценарій значно конкретніше. На його думку, головна небезпека — комбінований удар по дата-центрах та енергетиці. Тоді навіть сервери, які фізично вціліли, можуть залишитися без електроенергії.

Чат-бот називає це “повноцінним цифровим блекаутом”. У такій ситуації можуть зупинитися банківські системи, державні реєстри та логістика, а мобільні мережі — перевантажитися через різке зростання навантаження.

DeepSeek також зазначає, що повного зникнення інтернету не обов’язково станеться, оскільки мережа децентралізована. Найгіршим він називає інший сценарій — тривалий хаос, за якого держава втрачає здатність швидко ухвалювати рішення, а економіка — нормально працювати онлайн.

У висновку: чат-боти зійшлися на думці, що повне й одномоментне відключення України від інтернету виглядає менш реалістичним, ніж масштабні та тривалі перебої. Найбільша небезпека — не зникнення мережі як такої, а поєднання ударів по енергетиці, телекомунікаціях і дата-центрах, що може паралізувати окремі регіони та критичні сервіси.

Різниця в оцінці масштабу наслідків: Copilot говорить про ризик інформаційної ізоляції та тижнів нестабільної роботи, Gemini — про серію локальних збоїв, а DeepSeek — про тривалий цифровий хаос.

Тож найгірший сценарій для України — не обов’язково повне зникнення інтернету, а ситуація, коли зв’язок працює уривками, а разом із ним починають давати збій банки, держсервіси, логістика та екстрені служби.

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