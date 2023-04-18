Украинскую морскую пехоту вооружили французскими бронемашинами: Что это за «звери» (ВИДЕО)



















Французскую технику получили подразделения морской пехоты. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишут "Комментарии".



Французские бронемашины AMX-10RC поступили на вооружение ВСУ

Он также опубликовал видео с этими французскими боевыми машинами и их экипажами. Бронемашина AMX-10RC Франция передает Украине в рамках оборонной поддержки.

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Украинские экипажи уже прошли программу обучения по использованию этих машин. Их тренировали французские инструкторы в кавалерийской школе Сомюра. Министр поблагодарил французскую сторону за поддержку и оказанную бронетехнику.

“Спасибо моему коллеге Себастьяну Лекорню и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, с которыми я имел возможность встретиться и обсудить наши приоритеты и потребности. И, конечно, благодарю всех людей Франции за мощную поддержку!”, – написал Резников в Twitter.

Франция приняла решение передать Украине AMX-10RC в начале января этого года. Из соображений безопасности минобороны Франция не называет количество техники, которое планируют передать Украине. По данным источников издания Army Recognition, украинские военные должны получить 30 AMX-10RC.

В середине марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что техника прибыла в Украину. Также он отметил, что это первая поставка бронемашин, решение о отправлении второй партии в то время было в процессе принятия.

Французская боевая бронированная машина AMX-10RC благодаря колесной базе обладает высокой мобильностью. Ее колесная формула – 6×6. Машина оснащена системой гидропневматической подвески с переменным дорожным просветом и наклоном, благодаря чему техника может укрываться в сложной местности.

Машину можно использовать для разведывательных задач, а также для огневой поддержки пехоты на поле боя. AMX-10RC вооружена 105-мм нарезной танковой пушкой 105/47 F2 MECA. В боекомплект пушки входят бронебойные подкалиберные, кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы.

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