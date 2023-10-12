Украинской ведущей сообщили о подозрении в госизмене

Украинская ведущая Диана Панченко, работавшая на телеканалах Виктора Медведчука, получила подозрение в государственной измене от СБУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на СБУ.

Украинская ведущая Диана Панченко. Фото из открытых источников

Согласно информации от Службы безопасности Украины, Диана Панченко после работы на запрещенных каналах Медведчука выехала на временно оккупированные территории Украины, а именно в Донецк. Там пророссийская пропагандистка вела свою деятельность в пользу России.

СБУ сообщает, что у Панченко с октября 2022 года начала получать указания из Кремля и таким образом распространяет российскую пропаганду, которая способствует Москве и характеризуется подрывной деятельностью против Украины.

Среди перечисленных нарушений СБУ указывает оправдание российской агрессии против Украины, поддержка оккупантов на временно оккупированных территориях, манипуляции против украинской армии и власти, а также призывы к украинцам не сопротивляться России. Диана Панченко свои пропагандистские материалы публикует на платформе Youtube, где около одного миллиона подписчиков.

Служба безопасности Украины отметила, что на основании этих и новых фактов было открыто подозрение на имя украинской ведущей Дианы Панченко по ч. 1 ст. 2 ст. 111 УК, которые означают подозрение в государственной измене во время войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Служба безопасности Украины установила наводчиков, передавших России информацию, которая стала причиной ракетного удара по селе Гроза. Ими оказались бежавшие в Россию жители Харьковщины.

Также "Комментарии" писали, что СБУ поймали на границе Украины наркоторговца, который перевозил в желудке товар на миллионы гривен.