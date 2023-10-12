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Украинской ведущей сообщили о подозрении в госизмене

Бывшая ведущая телеканала Виктора Медведчука получила подозрение от Службы безопасности Украины.

сегодня, 14:18
Автор:
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Slava Kot
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Украинская ведущая Диана Панченко, работавшая на телеканалах Виктора Медведчука, получила подозрение в государственной измене от СБУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на СБУ.

Украинской ведущей сообщили о подозрении в госизмене

Украинская ведущая Диана Панченко. Фото из открытых источников

Согласно информации от Службы безопасности Украины, Диана Панченко после работы на запрещенных каналах Медведчука выехала на временно оккупированные территории Украины, а именно в Донецк. Там пророссийская пропагандистка вела свою деятельность в пользу России.


СБУ сообщает, что у Панченко с октября 2022 года начала получать указания из Кремля и таким образом распространяет российскую пропаганду, которая способствует Москве и характеризуется подрывной деятельностью против Украины.

Среди перечисленных нарушений СБУ указывает оправдание российской агрессии против Украины, поддержка оккупантов на временно оккупированных территориях, манипуляции против украинской армии и власти, а также призывы к украинцам не сопротивляться России. Диана Панченко свои пропагандистские материалы публикует на платформе Youtube, где около одного миллиона подписчиков.

Служба безопасности Украины отметила, что на основании этих и новых фактов было открыто подозрение на имя украинской ведущей Дианы Панченко по ч. 1 ст. 2 ст. 111 УК, которые означают подозрение в государственной измене во время войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Служба безопасности Украины установила наводчиков, передавших России информацию, которая стала причиной ракетного удара по селе Гроза. Ими оказались бежавшие в Россию жители Харьковщины.

Также "Комментарии" писали, что СБУ поймали на границе Украины наркоторговца, который перевозил в желудке товар на миллионы гривен.



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Источник: https://t.me/SBUkr/9978
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