Украинское ПВО: На что хватает сил

Ситуация с обеспечением и эффективностью украинской противовоздушной обороны, по сравнению с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, значительно изменилась. Об этом в телеэфире заявил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.



Воздушные силы ВСУ пополняются новейшей техникой

“В плане поступившего — на 180 градусов. Мы получили фактически новые образцы техники, вооружения. Это касается прежде всего артиллерии, преломившей ход боевых действий. Мы видим, каковы результаты работы этих систем, высокоточного вооружения. Даже стрелковое оружие и ПЗРК для сил обороны внесли свои коррективы в деятельность российской авиации в украинском небе. Если говорить конкретно о наших Воздушных силах, то мы получили беспрецедентные вещи, о которых мечтают многие страны мира – это NASAMS, IRIS-T. Patriot — уже фактически принято, узаконено решение, уже в ближайшее время люди отправлены на обучение на этих системах”, — сказал Игнат.

Как говорит спикер, это свидетельствует о том, что происходит переход на современные западные образцы техники, учитывая, что ее поставки будут продолжаться. Такая постепенная замена советских образцов приведет к тому, что у Украины будет современная, мощная система противовоздушной обороны. А еще отметил, что техника, которую получили и уже стоит в строю, показывает свою эффективность — это "одна ракета — одна цель".

Мы понимаем, что работает все очень эффективно. Единственно, его недостаточно, чтобы покрыть все наши потребности в обороне: на линии фронта и для защиты критической инфраструктуры в тылу. Безусловно, и наша авиация работает много и эффективно. И тоже нуждается в поддержке Сил противовоздушной обороны”, — сказал спикер.

Как писали "Комментарии" ранее, Североатлантический альянс и Европейский Союз подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве и отметили поддержку Украины в войне с Россией.

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