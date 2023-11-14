Украинский военный рассказал об опасной тактике отступления россиян

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил российскую тактику отступления. По словам военного, россияне покидают свои позиции, чтобы потом накрыть ВСУ мощным артиллерийским огнем.

Военный объяснил тактику отступления россиян. Фото из открытых источников

В эфире телеканала FreeДом Иван Тимочко рассказал об опасной военной тактике российской армии.

"Тактика России вот в чем: сначала отойти, тогда занимают позиции наши войска, они (россияне) контратакуют очень жестоко и агрессивно, с целью вернуть себе утраченные позиции", — говорит Тимочко.

Иван Тимочко также прокомментировал военные действия россиян в Бахмуте и Авдеевке. По его словам, месяц боев за Авдеевку не принес россиянам никаких преимуществ, а сама операция, которая имела целью продемонстрировать "силу российского оружия", не оправдала себя. Поэтому русская армия пытается компенсировать это на другом направлении – вблизи Бахмута.

Военнослужащий рассказал, что оккупанты пытаются удержать Бахмут, поскольку в российской пропаганде этот город — единственное "место боевой славы" российской армии. Однако полная потеря этого города приведет к репутационному удару по Кремлю. Кроме того, Тимочко считает, что если российская армия не пойдет в наступление близ Бахмута, то войска РФ будут окружены, что понимают командиры России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полковник ВСУ дал прогноз, когда закончится война в Украине. По его словам, военные действия в Украине могут закончиться в ближайшие годы, однако опасность с территории РФ может продолжаться еще десятилетие.

Также "Комментарии" писали о решении Франции отправить оружие вместо Украины в Армению.