Украинский военный рассказал, кто контролирует Авдеевский террикон

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Slava Kot
Военнослужащий ВСУ Сергей Волков рассказал о ситуации на востоке Украины вблизи Авдеевки, где продолжаются бои за поселок Степное. По словам военного, россияне не контролируют Авдеевский террикон, однако закрепляются и перегруппируются для дальнейших атак. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления военного в эфире телеканала "Espreso".
ВСУ ведут бои под Авдеевкой. Фото из открытых источников
Сергей Волков сообщил, что массовых штурмов, которые российская армия проводила в октябре, пока нет, однако российские силы начинают закрепляться на определенных участках фронта.
Несмотря на это, Сергей Волков подчеркнул, что заявления России о контроле Степного и терриконов не соответствуют действительности, ведь ситуация очень динамична на этом направлении.
По словам Волкова, украинское военное руководство бережет своих солдат и не устраивает "мясные" штурмы, поэтому преимущественно использует артиллерию и беспилотники, которые выполняют функцию стрелковую и частично артиллерийскую.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине заметили новое современное оружие мирового уровня.
Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который назвал потери Украины на войне против России.
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