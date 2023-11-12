Украинский военный рассказал, кто контролирует Авдеевский террикон

Военнослужащий ВСУ Сергей Волков рассказал о ситуации на востоке Украины вблизи Авдеевки, где продолжаются бои за поселок Степное. По словам военного, россияне не контролируют Авдеевский террикон, однако закрепляются и перегруппируются для дальнейших атак. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления военного в эфире телеканала "Espreso".

ВСУ ведут бои под Авдеевкой. Фото из открытых источников

Сергей Волков сообщил, что массовых штурмов, которые российская армия проводила в октябре, пока нет, однако российские силы начинают закрепляться на определенных участках фронта.



"Тех штурмов, которые были с 20 числа нет. Они закрепляются и перегруппируют свое войско ближе к железной дороге и пытаются там закрепиться и двигаются в сторону завода", — говорит военный.

Несмотря на это, Сергей Волков подчеркнул, что заявления России о контроле Степного и терриконов не соответствуют действительности, ведь ситуация очень динамична на этом направлении.

"Они очень громко заявляют, что контролируют Авдеевский террикон. Это не так. Этот участок очень эффективно простреливается с нашей стороны, поэтому они не могут там ничего сделать. Однако если говорить об общей ситуации на Авдеевском направлении относительно огневого контроля, то ни мы, ни у они не имею его", — объяснил в военнослужащий ВСУ Сергей Волков.

По словам Волкова, украинское военное руководство бережет своих солдат и не устраивает "мясные" штурмы, поэтому преимущественно использует артиллерию и беспилотники, которые выполняют функцию стрелковую и частично артиллерийскую.

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