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Украинский военный рассказал, что происходит в Соледаре

Россияне применяют неконвенционное оружие на Донбассе

сегодня, 18:01
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Автор:

Лиля Воробьева

Украинский военный Степан Барна рассказал, что у Соледара начнется длительное позиционное противостояние на выносливость. Об этом Барна сообщил для телеканала "Эспрессо".

Украинский военный рассказал, что происходит в Соледаре

Продолжается битва за Соледарь (фото из открытых источников)

По его словам, говорить о потере города на Донбассе еще рано.

"В Соледаре происходит окопная война, то есть зафиксировались позиции обеих сторон и говорить о потере Соледара слишком рано. Думаю, что Генеральный штаб Украины наработает стратегию усиления украинских позиций. То, что российская сторона улучшила свое военное положение в Соледаре, не означает, что это будет иметь стратегическое значение с точки зрения результатов потенциальных боев", – рассказал военный.

Кроме того, он добавил, что россияне применяют неконвенционное оружие.

"Ежедневно проходят артиллерийские, танковые, минометные обстрелы. Противник применяет фосфорные бомбы", — сообщил Барна.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, действительно ли война завершится в этом году. Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что Россия хочет в течение полугода перехватить инициативу и положить конец контрнаступательным успехам Украины. Также отмечают, что за последние 11 месяцев страна-агрессор не смогла достичь большинства своих основных оперативных целей в Украине. Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков объясняет, что в ближайшее время начнется активизация боевых действий на трех стратегических направлениях (восток, север, юг ). Где будет направление главного удара – сказать сложно, отмечает он. Очевидно, состоятся отвлекающие удары, отвлекающие маневры, в том числе, в информационном плане, который правильно называется "информационное обеспечение места проведения будущих боевых действий".



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Источник: https://espreso.tv/u-soledari-pochalasya-okopna-viyna-boets-zsu-barna
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