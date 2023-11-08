Украинский военный рассказал, что его больше всего раздражает

Украинский военный, командир штурмового взвода ВСУ с позывным "Малый" объяснил, что его больше всего раздражает. По словам военного, это то, что украинцы начали забывать о войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью военного для ТСН.

Командир взвода штурмовиков с позывным "Малый". Фото: скриншот с интервью

Командир украинских штурмовиков критикует людей, которые забыли, что, несмотря на относительно спокойные будни и одиночные воздушные тревоги, на самом деле продолжаются тяжелые бои на фронте.

"Люди начали забывать, что где-то там, в 700 километрах от Киева, идет война. Стреляют, умирают люди", — утверждает военный и добавляет, что "Киев живет своей жизнью".

Украинский военный считает, что для гражданских следовало бы ввести некоторые ограничения, в частности, закрыть ночные клубы и уменьшить доступность алкоголя. Кроме того, военный с позывным "Малый" не понимает, как гражданские могут устать от войны.

"Представляете, если военные сейчас все дружно скажут, что устали от войны? Мы не хотим больше воевать. Мы тоже от войны устали, но не кричим об этом", – жалуется украинский командир.

Военный указывает, что в первые дни войны все молились на ВСУ и боялись выйти на улицу, но теперь видят войну только на своих экранах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный рассказал, как увеличить свои шансы на выживание во время войны против российских солдат и указал от чего именно умирает большинство украинских военных.

Также "Комментарии" писали, что бесит украинского ветерана с протезом. Военный ответил на неудобные вопросы, которые ему чаще всего задавали люди на улице и рассказал об особенностях, с которыми столкнулся из-за потери ноги.