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Не только Германия: еще одна страна сообщила, что танки Leopard доставлены в Украину

Португалия выполнила обещание и отправила танки Leopard 2A6 в Украину. Согласно сообщениям министерства обороны, танки уже находятся в Украине.

сегодня, 13:50
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Автор:

Slava Kot

Не только Германия: еще одна страна сообщила, что танки Leopard доставлены в Украину

Танк Leopard 2. Фото: Getty Images

Министерство обороны Португалии заявило, что три танка Leopard 2A6 уже находятся на территории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter португальского министерства обороны.


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Украинские партнеры все активнее начинают отправлять военную помощь, которую объявляли перед этим. 27 марта Германия сообщила, что танки Leopard 2 прибыли в Украину. Теперь и Португалия подтвердила свое сообщение и объявила, что три танка Leopard 2A6 находятся в Украине. В начале февраля Минобороны Португалии сообщило, что отправит в Украину три танка Leopard 2A6 в марте.

"3 танка Leopard 2A6, подаренные Португалией, уже находятся в Украине… Португалия продолжает поддерживать украинское сопротивление незаконному вторжению в Россию", — говорится в сообщении от Министерства обороны Португалии.

Также отмечено, что танки попали в Украину с помощью партнеров, ведь военная техника должна была проехать всю Европу, чтобы попасть в Украину.

Напомним, что лишь несколько европейских стран высказались против того, чтобы военная техника, которая направляется в Украину, находилась на их территории, в частности, это касается Венгрии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский командир назвал главные преимущества танков Challenger 2 перед российскими Т-72. Одним из самых весомых преимуществ военный из Британии называет броню танка Challenger 2. По его словам, британский танк может выдержать 4-5 выстрелов из танка Т-72, тогда как российская техника будет уничтожена от одного выстрела из британского танка.

Также "Комментарии" писали о Болгарии, отправившей вооружение на миллиарды долларов в Украину: что это за оружие.



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Источник: https://twitter.com/defesa_pt/status/1640416494235406338
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