Не только Германия: еще одна страна сообщила, что танки Leopard доставлены в Украину

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Slava Kot
Танк Leopard 2. Фото: Getty Images
Министерство обороны Португалии заявило, что три танка Leopard 2A6 уже находятся на территории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter португальского министерства обороны.
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Украинские партнеры все активнее начинают отправлять военную помощь, которую объявляли перед этим. 27 марта Германия сообщила, что танки Leopard 2 прибыли в Украину. Теперь и Португалия подтвердила свое сообщение и объявила, что три танка Leopard 2A6 находятся в Украине. В начале февраля Минобороны Португалии сообщило, что отправит в Украину три танка Leopard 2A6 в марте.
Также отмечено, что танки попали в Украину с помощью партнеров, ведь военная техника должна была проехать всю Европу, чтобы попасть в Украину.
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