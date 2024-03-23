"Украинский след" теракта в Подмосковье: у Буданова отреагировали

Предположение Федеральной службы РФ якобы об "украинском следе" теракта в Москве в концертном зале "Крокус Сити Холл" – это откровенные чепухи. Как сообщает портал "Комментарии", об этом во время интервью изданию "РБК-Украина" заявил представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов.

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

Заявление российской спецслужбы — "чепуха", отметил Юсов. Представитель украинской разведки добавил, что слова российской спецслужбы "рассчитаны либо на откровенных невежд, либо на зазомбированное русское население".

"Представить себе, что после более чем двух лет полномасштабного вторжения террористы направляются в пограничные регионы, наиболее насыщенные сейчас силовиками, спецслужбами и собственно военными, я думаю, что здесь комментарии излишни", — подчеркнул представитель ГУР Минобороны.

Он добавил, что обвинения со стороны ФСБ России – это "ложь и попытка привлечь украинский след со стороны российского режима". По словам представителя военной разведки, противники этим начали заниматься с первых минут после совершения теракта в концертном зале.

Читайте на портале "Комментарии" — в городе Красногорск в Подмосковье произошел теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл", где во время стрельбы и пожара погибли десятки человек. Главное управление разведки Минобороны Украины уверено, что за произошедшим стоят российские спецслужбы, действовавшие по личному распоряжению диктатора Владимира Путина. В подобном ключе высказался наш МИД, предположив, что таким образом путинский режим хочет повысить антиукраинскую истерию в российском обществе, создать условия для усиления мобилизации, дискредитировать Украину в глазах международного сообщества. Что можно сказать о теракте, его возможных исполнителях и последствиях на данный момент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



