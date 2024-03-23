"Украинский след" теракта в Подмосковье: у Буданова отреагировали

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Кравцев Сергей
Предположение Федеральной службы РФ якобы об "украинском следе" теракта в Москве в концертном зале "Крокус Сити Холл" – это откровенные чепухи. Как сообщает портал "Комментарии", об этом во время интервью изданию "РБК-Украина" заявил представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов.
Андрей Юсов. Фото: из открытых источников
Заявление российской спецслужбы — "чепуха", отметил Юсов. Представитель украинской разведки добавил, что слова российской спецслужбы "рассчитаны либо на откровенных невежд, либо на зазомбированное русское население".
Он добавил, что обвинения со стороны ФСБ России – это "ложь и попытка привлечь украинский след со стороны российского режима". По словам представителя военной разведки, противники этим начали заниматься с первых минут после совершения теракта в концертном зале.
Читайте на портале "Комментарии" — в городе Красногорск в Подмосковье произошел теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл", где во время стрельбы и пожара погибли десятки человек. Главное управление разведки Минобороны Украины уверено, что за произошедшим стоят российские спецслужбы, действовавшие по личному распоряжению диктатора Владимира Путина. В подобном ключе высказался наш МИД, предположив, что таким образом путинский режим хочет повысить антиукраинскую истерию в российском обществе, создать условия для усиления мобилизации, дискредитировать Украину в глазах международного сообщества. Что можно сказать о теракте, его возможных исполнителях и последствиях на данный момент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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