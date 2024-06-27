Украинский рок-музыкант пополнил ряды ВСУ

Фронтмен украинской группы Our Atlantic, Виктор Байда, вступил в Вооруженные Силы Украины. Он рассказал в Instagram, что скоро приступит к военным учениям, хотя начало его пути в армию было сложным.

Виктор Байда из Our Atlantic готовится к военным учениям

Байда прошел медкомиссию 19 июня, после чего его с другими призывниками отправили в ТЦК. Дорога туда была непростой: полицейская машина несколько раз ломалась. По прибытии им сказали, что вернуться домой уже не удастся, что вызвало панику среди мобилизованных.

"Приехав в ТЦК, нам сказали ждать и что домой мы уже не вернемся. У всех началась паника, ведь информации нам почти не предоставили. Сплотившись, мы обсуждали возможные варианты событий. Несмотря на превышение полномочий полиции и ТЦК, вопрос здесь только к Минобороны, которое не может решить проблемы мобилизации на третьем году полномасштабного вторжения", — рассказал солист.

Виктор заявил, что, несмотря на проблемы на начальном этапе, он готов служить и защищать страну. Он добавил, что сейчас готовится к предстоящим военным учениям.

О группе Our Atlantic

Группа Our Atlantic известна своей инди-рок музыкой и эмоциональными выступлениями. Виктор Байда, вокалист и лидер группы, известен своей харизмой и талантом. Группа имеет несколько успешных альбомов, и в 2022 году они были среди финалистов национального отбора на Евровидение. Барабанщик группы, Алексей Быков, уже долгое время служит в ВСУ и защищал Киев в начале войны.

Кто еще пополнит рядя ВСУ из знаменитостей

Знаменитый блоггер и автор популярного канала Geek Journal Алексей Шкробинец, известный также как Тайлер Андерсон, принял решение мобилизоваться в Вооруженные силы Украины. Эту новость он объявил на своем канале, подчеркнув свое понимание важности личного вклада в обороноспособность страны.