В последние недели кардинально изменили ситуацию в Украине. Украинская армия развернула очень эффективное контрнаступление в Харьковской области, вернув значительные территории, оккупированные россиянами. Также подтверждено, что украинцы вернули Белогоровку, а это означает, что впервые с 3 июня россияне не контролируют всю Луганскую область. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

Украинский прорыв в Луганской области - это впервые такая ситуация от 3 июня. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье вечером заявил, что контрнаступление украинских войск против российской армии продолжится, и впечатление о том, что после ряда украинских побед на фронте "определенная тишина", ошибочно.

Отвоевав земли в Харьковской области, украинская армия двинулась вперед. По последней информации, украинцы отбили Белогоровку. Это город, расположенный в Луганской области, вблизи Северодонецка. Возвращение его украинскими войсками означает, что впервые с начала июня россияне не контролируют всю Луганскую область.

Контрнаступление на харьковском участке стало неожиданностью для многих аналитиков. Однако ведущие западные генералы были проинформированы о запланированных действиях заранее. Они знали, что Украина планирует контрнаступление на два фронта, чтобы вернуть территории, оккупированные Россией. Военные, однако, удивлены скорыми темпами возобновления контроля украинскими войсками над восточной частью страны.

Ранее "Комментарии" сообщали, что российские жители Белгорода испытывают страх из-за войны в Украине и строят баррикады.

Также, "Комментарии" писали о захваченном ВСУ российском танке на Харьковщине.

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